‘Zumba Family’ agita o fim de semana no Parque Cidade da Criança

A programação do Parque Cidade da Criança, no Aleixo, Zona Centro-Sul, neste fim de semana, 17 e 18, inclui uma nova atividade recreativa para toda a família, o ‘Zumba Family’, onde as crianças e os pais podem participar juntos, praticando atividade física de maneira divertida. Além disso, o fim de semana será recheado de brincadeiras, música e teatro, contando ainda com o Esquenta para a Festa Junina que será realizada no parque durante os dias 24 e 25 desse mês.

No sábado, 17, haverá Exposição de Quadrinhos das 14h às 19h na biblioteca e pintura facial das 14h30 às 16h30, na praça de alimentação. Já às 15h começam as aventuras radicais na Tirolesa que vão até às 18h. A Contação de História vai ocorrer no teatrinho do parque das 17h30 às 18h15 com o clássico infantil “João e o Pé de Feijão”. E das 18h30 às 19h30 será a vez do Esquenta Junino fazer a alegria da criançada com muitas brincadeiras.

No domingo, 18, a pintura facial terá início às 14h30 com distribuição de senhas e vai até às 16h. A Tirolesa permanece no horário das 15h às 18h e a Contação de Histórias ocorrerá das 17h às 17h30 com a história “Vento Norte” na biblioteca, seguida pelo ‘Zumba Family’ que vai agitar o hall de entrada até às 18h30. Das 18h30 às 19h30 vai acontecer o ‘Showzinho Junino’ acompanhado das Brincadeiras Populares, e encerrando a programação do fim de semana, o ‘Cineminha’ das 18h30 às 19h30.

O parque está localizado na Av. André Araújo, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul e é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O horário de funcionamento do parque aos fins de semana é de 14h às 20h.

Com informações da assessoria