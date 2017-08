‘Zulu’ é morto a tiros no Viver Melhor e Polícia suspeita de acerto de contas por tráfico

O corpo foi removido ao IML – Arthur Castro

Após ter a casa invadida, um homem identificado como Moisaniel Santos, conhecido como “Zulu”, de 29 anos, foi morto a tiros, por homens não identificados, que também agrediram a irmã e a cunhada da vítima, presentes no local. O fato aconteceu na rua Matupere, conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, na noite de segunda-feira (7). A vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro Delphina Aziz, mas acabou vindo a óbitos minutos depois.

Segundo as investigações, “Zulu” vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico de droga no bairro e possivelmente foi morto em um acerto de contas.

Em depoimento à Polícia, testemunhas relataram que “Zulu”, a irmã e a cunhada, que não tiveram os nomes revelados, estavam no interior da residência, quando os criminosos arrombaram a porta da casa e entraram no local, agredindo as mulheres e jogando cunhada de “Zulu”, grávida, no chão. Um dos homens puxou a arma da cintura e atirou na vítima, o atingindo no peito, barriga e ombro.

Testemunhas disseram que “Zulu” era envolvido com o comércio de drogas no conjunto. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

