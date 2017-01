Zonas Oeste e Norte ficam sem água após queda de energia em reservatório

A Manaus Ambiental informou, na tarde desta sexta-feira (27), que três interrupções no fornecimento de energia, na região da Estação Elevatória de Água Tratada da Alvorada, prejudicaram o fornecimento de água para localidades situadas nas Zonas Oeste e Norte de Manaus.

Os locais que ficaram sem o abastecimento são: Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conjunto Canaã, Belvederes, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale II, Augusto Monte Negro, Eduardo Gomes, Conjunto Hileia, Bairro da Paz, Santo Dumont, Flores, Mundo Novo, Parque das Nações, Beija Flor, Ozias Monteiro, Colônia Santo Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova II, Novo Israel, Loteamento América do Sul, Conjunto Canaã, Jesus Me Deu, Monte Pascoal, Parque Florestal, Monte Cristo, Comunidade Luís Otavio, Loteamento Fortaleza, Santa Tereza, Loteamento Raquel, Vitória Regia, Vista Alegre, Loteamento Agnus Dey, Nova Cidade, Conjunto Carlos Braga, São Luís, Loteamento Rio Piorini, Terra Nova III, Santa Marta, Cidade Nova, Núcleos 1 ao 15, conjunto Canaranas, Vila Real, Riacho Doce I, II, Boas Novas, Vera Cruz, Santa Etelvina, União da Vitoria, Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, Renato Souza Pinto II, Parque Eduardo Braga, Conjunto Galileia, Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança c/ Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento, Morro da liberdade, Educandos, São lazaro, Colônia Oliveira machado, Santa Luzia, Coroado III, Parte do Aleixo, São José I,II e III. Todas as localidades são abastecidas pela unidade elevatória do Alvorada.

A energia já foi reestabelecida e a Manaus Ambiental está em contato direto, mobilizando a Eletrobras Distribuição Amazonas para normalizar o serviço. A concessionária de água informa que, se a energia se mantiver estável, o fornecimento de água deve normalizar na região durante a noite desta sexta-feira.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Eletrobras, que ficou de enviar nota sobre o caso ainda nesta tarde.

Com informações da assessoria