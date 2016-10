Zona Norte teve dois homicídios durante a noite; um morreu a facadas e outro a tiros

Dois homicídios foram registrados na noite desse sábado (8) em Manaus. Os crimes ocorreram na Zonas Norte da cidade. Uma das vítimas foi um homem que até o momento não foi identificado, e qie foi morto a facadas, no bairro Novo Aleixo.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 19h30, na Estrada de Belém, Colônia Japonesa, no residencial Cachoeira. A vítima foi atingida com golpes de faca no tórax.

Conforme o registro do instituto Médico Legal (IML), o homem era magro, pardo cabelo lisos, tem 1, 65 de altura, trajava uma bermuda cinza e uma camiseta preta. Ele aparenta ter entre 45 e 50 anos.

O segundo homicídio ocorreu por volta das 20h,15, na rua São Bartolomeu, bairro Santa Etelvina.

Segundo informações de um morador do bairro, de 27 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, o rapaz estava chegando a um campo de futebol para assistir uma partida, quando foi abordado por dois homens, que estavam em uma motocicleta de placa e características não divulgadas. O garupa desceu da motocicleta e efetuou os disparos.

Igor ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lucio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h.

Ainda conforme o morador, o rapaz morava no bairro, mas ele não soube informar se a vítima tinha ou não envolvimento com o tráfico de drogas

Os crimes serão investigados pela investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO