Zona Norte recebe mais de 300 metros de drenagem profunda

Os bairros Colônia Terra Nova, Cidade Nova, Santa Etelvina e a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todos na Zona Norte da cidade, estão recebendo obras de drenagem profunda para acabar com os prejuízos enfrentados pelos moradores em decorrência das chuvas, quando surgem os alagamentos. Os trabalhos atendem a política adotada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pelo vice, Marcos Rotta, de reforçar ainda mais a presença da prefeitura nos bairros.

Na Rua 7, da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, os moradores relataram a dificuldade enfrentada em dias de chuva, principalmente por conta de alagamentos. No local, a prefeitura já chegou a construir um rip-rap, mas a contenção desmoronava, por conta da drenagem inadequada.

“Sabemos da especificidade do problema aqui e por isso começamos o serviço com a preparação da base com pedra rachão e cimento, no trecho onde hoje está instalada a rede de drenagem. Construímos três linhas de tubulação com mais de 15 metros, aumentando e alargando a capacidade e reconstruímos o rip-rap em dez metros de comprimento e três metros de profundidade”, explica o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, José Roberto Costa.

Na Travessa Canaã, na Colônia Terra Nova, aos poucos os moradores começam a perceber as melhorias na via. Os serviços de drenagem e contenção com rip-rap atendem ao apelo dos moradores, em especial da casa 22, que já estava apresentando rachaduras no solo, devido a força da água e da ausência de um canal para o escoamento correto.

Hoje, a via conta com 22 metros de rip-rap que foram construídos pela atual gestão, além do serviço de recuperação de drenagem profunda, aumentando em mais 50 metros a extensão, além da construção de uma caixa coletora de três metros.

Thomas Jefferson, morador da Travessa Canaã há 20 anos, relata o contato permanente que estabelece com o distrito de obras da área, para que as demandas da comunidade sejam conhecidas e atendidas. “Estamos sempre acionando o distrito de obras e podemos ver a evolução da via. Conseguirmos com eles o trabalho na caixa coletora, agora drenagem profunda e logo, logo, teremos os carros de ambulância, polícia e do lixo transitando com tranquilidade”, disse.

Já no Loteamento Rio Piorini uma ação de terraplanagem está sendo executada na Rua da Passagem. A via paralela, chamada Rua Carajana, já está com os tubos preparados para a implantação.

Em andamento

Outros pontos que recebem os serviços de drenagem profunda na zona Norte, é a Rua Curimatã, no bairro Santa Etelvina, onde 300 tubos de 0,60m de diâmetro estão sendo instalados; Rua 07, do Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, onde mais 114 tubos estão sendo implantados. Nessa via, em especial, vários muros caíram, na última chuva, com o rompimento da drenagem atual que era insuficiente para a demanda do local.

Concluídos

Foram finalizados nesta semana, os serviços de drenagem profunda na Rua Goiânia, bairro Parque São Pedro, onde foram recuperados 25 metros de drenagem com tubos de 1,20m. A via recebeu, ainda, 20 metros de rip-rap e calçadas.

Outra obra finalizada está na Rua Periquito, do bairro Cidade de Deus. Foram construídas 3 linhas com 42 tubos de 1,5m, além da contenção com rip-rap em 30 metros. Atualmente os serviços estão na fase de acabamento com os trabalhos nas calçadas. Na sequência, o trecho será asfaltado.

Com informações da assessoria