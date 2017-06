Zona Norte recebe atendimento de projeto itinerante da Prefeitura

Diversos órgãos estiveram presentes para atender à população -Foto: Divulgação

Em comemoração aos 20 anos da Comunidade Boas Novas, no bairro Cidade Nova, zona Norte, a Prefeitura de Manaus realizou neste sábado, 10/6, mais uma edição itinerante do projeto “Prefeitura + Presente”. Aproximadamente 3.500 pessoas foram atendidas, durante toda a manhã, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Profº. Rozendo Neto de Lima.

O Prefeitura + Presente ofereceu serviços como : documentação, saúde, educação, serviços da Defensoria Pública, Cartórios, Manaus Ambiental e Eletrobrás Amazonas”

Para o presidente do conjunto, Valcimar Maciel, a ação foi bem recebida pelos moradores. “O Prefeitura + Presente abrange toda uma área social. Muitas famílias precisam de emissão de documentos, e aqui conseguem, ou precisam tirar dúvidas sobre Bolsa Família. O evento tem muita importância para nosso bairro”, comemorou.

O “Prefeitura + Presente” acontece a cada 15 dias em uma escola municipal da cidade e tem calendário fechado até o fim deste ano. Para mais informações, ligue para 0800-092-0111.

Com informações da assessoria