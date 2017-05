Zona Leste comemora dois anos da Faixa Liberada do São José 3

Os moradores do bairro São José 3 comemoraram na noite desta quinta-feira, 25/5, os dois anos da Faixa Liberada que é realizada na Rua J do bairro, na zona Leste. Com aproximadamente 700 participantes, o evento realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal, de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), contou com o Aulão de Aeróbica e Ritmos, além de atividades lúdicas.

“Não é a toa que o IBGE apontou o amazonense como o povo que mais procura se exercitar. E isso pra nós não é uma novidade. As nossas Faixas Liberadas são um absoluto sucesso, conforme planejou o nosso prefeito Arthur Virgílio Neto. Aqui no São José estamos comemorando dois anos dessa atividade que leva o esporte, saúde e qualidade de vida para a população de Manaus”, declarou o secretário da Semjel, Mário Barros.

Com um bolo simbólico, as aproximadas 700 pessoas presentes no evento cantaram parabéns em comemoração aos dois anos da Faixa Liberada do São José. A população participou ainda das atividades que já são realizadas regularmente no local como o ‘aulão’ de aeróbica e ritmos, pula-pula, tênis de mesa e aula de Jiu-Jítsu. Também foram incorporadas atividades lúdicas para as crianças, como jogos de velocidade e de disputa.

Feliz com o sucesso da Faixa Liberada da zona Leste, o primeiro professor de danças do local, Deyvid Miranda lembrou como era no início. “Quando começamos aqui era domingo de manhã pra pegar a família, mas era muito quente e poucas pessoas vinham. É muito bom ver esse trabalho da Prefeitura de Manaus, o sucesso que isso aqui se tornou”, contou ‘Toddy’, como é conhecido.

Participante desde o início das atividades oferecidas pela Prefeitura de Manaus, Cristian Alves, 38, conta os benefícios levados pela aula de aeróbica e ritmos. “Tem havido uma melhoria muito boa pras mulheres do bairro. Se a gente for perguntar aqui de cada uma, todas já perderam peso ou se sentem melhor pra realizar suas atividades diárias. Então a gente agradece muito a Prefeitura de Manaus por essas atividades”, declarou.

Histórico

O Projeto Faixa Liberada foi implantado em 2010 pela Prefeitura de Manaus, antes apenas com a pista liberada para atividades na Ponta Negra e aos poucos foi expandido para outras zonas da cidade, ocorrendo hoje em mais quatro pontos como Cachoeirinha, Parque das Garças, Conjunto Viver Melhor e São José.

Além da pista fechada para caminhada e corrida, a prefeitura oferece aulão de aeróbica, suporte para patinação, tênis de mesa, pula-pula, basquete de rua e futebol de ‘travinha’, reunindo aproximadamente seis mil pessoas em todas as Faixas da cidade.

Com informações da assessoria