Zona Azul é retomado e deve ser implantado no próximo ano pelo prefeito Arthur Neto

O sistema rotativo de estacionamento no Centro de Manaus, conhecido como Zona Azul, é retomado neste mês e será finalmente implantado no próximo ano de mandato do prefeito Arthur Neto (PSDB). De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o projeto prevê a ampliação de pelo menos 2 mil novas vagas de estacionamento na área.

O sistema, que deveria ter iniciado as atividades em novembro de 2015, teve a data de implantação adiada pelo menos duas vezes. O novo plano do Manaustrans é voltar os estudos para a inauguração efetiva. Além das vagas comuns, os deficientes e idosos terão mais opções de vagas especiais a partir da colocação do Zona Azul. Hoje, no Centro, há apenas 20 vagas exclusivas para esse grupo.

Atualmente, o Centro de Manaus possui aproximadamente 4.500 vagas de estacionamento, fora as vagas disponibilizadas pelos estacionamentos privados. Nesta quinta-feira (1º), o instituto lançou mais de 160 novas vagas temporárias para estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro. As placas que proibiam a parada de veículos nesses locais foram retiradas.

As vagas ficarão liberadas até o dia 1° de janeiro de 2017, durante a Operação Natal, que é realizada pelo órgão de trânsito durante esse período natalino na área comercial do Centro. Mais de 200 agentes estão atuando nas principais vias e fiscalizam o estacionamento irregular, além de outras irregularidades no trânsito.

O estacionamento fica permitido temporariamente no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Barroso e na lateral da Praça da Polícia. Além das ruas da Instalação e Joaquim Sarmento (atrás da Igreja da Matriz).

As ações serão executadas todos os dias das 8h às 22h nas ruas do centro e demais áreas comerciais da cidade. O supervisor da área central, Roosevelt Viana, informou a reportagem do EM TEMPO, que neste mês de dezembro, o órgão também intensificará a fiscalização para coibir o estacionamento irregular em vagas especiais, principalmente dentro dos shoppings centers. A ação surpresa vai ocorrer sem aviso prévio, das 10h às 23h.

“Nós já fazemos esse tipo de ação, mas vamos intensificar nesse período para coibir aquele motorista que é acostumado a estacionar em vaga de deficiente e idoso, por exemplo. São trinta agentes por turno para inviabilizar esse tipo de irregularidade. Vamos chegar sem avisar e multar quem não estiver dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro”, relatou.

O projeto que foi criado ainda na gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, indicou que a permanência de veículos de uma hora nas vagas do Zona Azul custaria cerca de R$ 2. Ao ser questionado se o valor ainda continuaria o mesmo, o Manaustrans informou que novos estudos serão realizados para trabalhar em uma tarifa que atenda os critérios estabelecidos pela administração pública.

As mais de duas mil vagas rotativas devem ser disponibilizadas em 60 ruas no Centro. Deste total, 2% são reservadas a pessoas com deficiência e 5% para idosos.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO