Zidane confirma ida de Danilo para Manchester City

Danilo acertou sua transferência do Real Madrid ao Manchester City na última quinta-feira (20) e o técnico Zinedine Zidane confirmou neste sábado (22). Em entrevista coletiva, o comandante do clube merengue falou que Danilo deixou a concentração nos Estados Unidos.”Danilo se foi”, falou o técnico em entrevista coletiva. A delegação do Real Madrid está em Los Angeles para uma sequência de amistosos preparatórios para a temporada.

Com isso, o Manchester City deve anunciar nas próximas horas a contratação do brasileiro. O time comandado por Pep Guardiola também está nos Estados Unidos para o mesmo torneio amistoso.

A participação de Pep Guardiola foi um dos pontos decisivos para a escolha pelo City. Mesmo após adquirir Kyle Walker do Tottenham para a direita, o Manchester insistiu por Danilo por crer na versatilidade de jogar pela esquerda e no meio-campo, alternativas apresentadas pelo próprio treinador.

Em dois anos no Santiago Bernabéu, Danilo foi bicampeão europeu, mas não conseguiu jogar tanto quanto gostaria. No primeiro ano, por lesão. No segundo, pela ascensão do espanhol Carvajal, peça decisiva.

Agora no Campeonato Inglês, o lateral de 25 anos, campeão da Copa Libertadores pelo Santos, espera voltar à disputa por um lugar na seleção brasileira a um ano da Copa do Mundo na Rússia. No novo clube, terá Gabriel Jesus, Fernando e Fernandinho como companheiros. O vascaíno Douglas foi adquirido, mas será emprestado.

