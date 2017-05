Zezão HC e Adalberto Valle conquistam Taça Laércio Miranda de Handebol

As equipes do Adalberto Valle e Zezão HC foram os grandes campeões da Taça Laércio Miranda de Handebol, após vencerem o Rio Negro por 33 a 30, no feminino, Adalberto Valle, por 31 a 30, no masculino, respectivamente. As decisões aconteceram na noite desta quinta-feira (04) com um show de qualidade técnica na quadra do ginásio Renné Monteiro, localizado na Constantino Nery. Realizado pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

Com um público de aproximadamente mil pessoas, as partidas ganharam tom de euforia e foram decididas nos segundos finais. Na primeira disputa, o Galo da Praça da Saudade chegou a ficar à frente do placar nos 10 minutos iniciais, mas a garra das meninas do Adalberto Valle provocou um embate acirrado. O time do Centro da Cidade acabou saindo vitorioso na etapa inicial pelo placar de 16 a 12.

Na volta para o segundo tempo, o Adalberto inverteu o jogo e passou à frente do placar. A marcação forte em cima da ponta rio-negrina e contra-ataque pelo lado direito fez o time da Escola da Zona Centro-Sul abrir seis gols de vantagem: 20 a 26. O Rio Negro chegou a diminuir a vantagem, mas não teve sucesso na virada e o Adalberto conquistou o bicampeonato ao vencer por 33 a 30.

“Temos que ter um pouquinho mais de paciência. No final do primeiro tempo tivemos quatro bolas e não soubemos administrar isso. Precisamos jogar mais, trabalhar mais a bola e não queimar tanto arremesso à toa. Apesar disso, gostamos de ver o público que compareceu e as meninas deram um show. Parabéns ao nosso handebol que está evoluindo e trazendo mais público”, considerou o técnico do Rio Negro, Jefferson Oliveira.

Destaque da partida e eleita a melhor jogadora, a ponta do Adalberto Valle, Miriam Santos, fez questão de enaltecer a conquista da equipe. “Eu me preocupo muito em ganhar o jogo, essas coisas (melhor jogadora) para mim é consequência, quero só jogar o meu handebol e mais nada. Foi um jogo bonito não teve nenhuma parte desleal e sabíamos que seria um jogo bem disputado, por sinal são as duas melhores equipes do Estado. Quem errou menos venceu, não tiro o mérito nenhum do Rio Negro e a gente saiu campeão graças a Deus”, frisou a artilheira da competição com 42 gols.

Nos últimos 4 segundos

Uma final nervosa, como não poderia deixar de ser: Assim foi a partida entre o invicto Zezão Handebol Clube e Adalberto Valle. O início estudado entre as equipes acabou deixando o Zezão em vantagem no final da primeira etapa. O placar de 15 a 7 não aparentava tranquilidade com a enorme pressão do Adalberto, que no segundo tempo foi para o tudo ou nada e chegou a empatar em 23 a 23.

A pressão seguiu até os minutos finais. Com gols lá e cá, o Adalberto surpreendeu no contra-ataque e empatou em 30 a 30. Faltando 10 segundos para o fim do jogo e consequentemente a prorrogação, o camisa 17 Carlosmar Filho partiu em velocidade e conseguiu balançar a rede adversária dando o título para o time da Zona Leste: 31 a 30.

“É a nossa primeira conquista com o time adulto depois de 20 anos. Foi um jogo que aparentemente estava sob controle, mas no final complicou. Mas graças a Deus, conseguimos vencer nos últimos quatro segundos. Agora vamos treinar, corrigir nossos erros e esperar o início do Estadual”, afirmou o técnico do Zezão, João Granjeiro.

Expandir o esporte

Para o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, o êxito da competição acompanhado do crescimento do público mostra que o esporte está evoluindo e dando resultados.

“Foi uma competição com total êxito. Durante todo o campeonato a torcida nos prestigiou e veio em peso na final. Foram quase mil pessoas no Renné Monteiro. O handebol é emoção e vai crescer em todo o Amazonas. Queremos fomentar o esporte com outras atividades e fazer com que a nossa modalidade cada vez mais seja vista”, destacou o presidente, que lançou o edital de convocação para as equipes que vão participar do Campeonato Amazonense de Handebol.

“O edital foi lançado e agora vamos só esperar que as equipes se inscrevam para definir quando a competição terá início”, frisou.

