Zero Grau celebra 31 anos com música e alto-astral na véspera de feriado

O que os artistas José Augusto, Edith Veiga, Tunai, Leonardo, Ataulfo Alves, Tom Cleber, Sinézio Rolim, Gabriel Pagini, Amílcar Azevedo e Chico da Silva têm em comum? É que todos eles fazem parte da trajetória de 31 anos do bar Zero Grau, que comemora mais um aniversário no próximo dia 1º, véspera de feriado, a partir das 21h. Com diversas atrações confirmadas, a noite promete ser bastante animada e a festa só acaba quando o sol raiar.

Para fazer um passeio pelas mais de três décadas embaladas pelos mais variados ritmos musicais, foram convidados artistas locais que também representam o melhor da cena manauense. Além da ‘primeira-dama’ da casa, a cantora Fátima Silva, que se apresenta acompanhada pelos músicos Júnior e Gil, a noite traz, também, o grupo ‘Elas cantam samba’, formado por Márcia Siqueira, Lucilene Castro e Cinara Nery, além da própria Fátima.

“Vai ter shows do Zezinho Corrêa e do Edilson Santana e banda, para completar essa grande festa de aniversário”, acrescenta Fátima Silva.

O Zero Grau está localizado na rua Voluntários da Pátria, 147, bairro Vila da Prata. As mesas com quatro lugares (R$ 100) estão sendo vendidas no próprio bar a partir de hoje, ou pelo número (92) 99292-7557.

Novidades

O empreendimento que começou como uma sorveteria e acabou virando um bar é comandado pelo empresário Manoel Corrêa. Ele lembra que a intenção era vender os doces refrescantes, mas o que acabou acontecendo foi inusitado.

“Em 1985, os pais levavam as crianças para tomar sorvete, e pediam para tomar uma cervejinha enquanto isso. Quando nos demos conta, estávamos vendendo mais cerveja do que sorvete!”, lembra Corrêa. A partir daí, os investimentos para melhorar a estrutura do local foram acontecendo, a fim de atender os pedidos do público.

Hoje, após 31 anos de funcionamento, e com grandes nomes do cenário musical nacional e local passando pelo palco do Zero Grau, a intenção do empresário é melhorar cada vez mais o espaço. Ele adianta que oferece o salão do bar para eventos privados.

“Temos bufê, e cabem 600 pessoas confortavelmente sentadas no salão. O local é ideal para fazer festas”, afirma.

Fátima Silva, que é esposa de Manoel Corrêa, adianta que, em breve, será inaugurado um mezanino. “Pretendemos oferecer mais esse espaço para nossos amigos e clientes no início do próximo ano. Esperamos continuar levando alegria em um ambiente seguro. Agradecemos, também, a todos os músicos pelo carinho de sempre”, finaliza Fátima.

Mellanie Hasimoto

Jornal EM TEMPO