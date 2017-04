Zeca Torres de volta ao palco do Teatro Amazonas 

Ser compositor é estar sempre vivo e atento a tudo que nos cerca, tentando converter em melodias e harmonias todos os sentimentos e emoções. E, claro, trabalhar muito. É assim que Zeca Torres, o “Torrinho”, define a arte de compor canções. Nessa quinta-feira, ele volta, depois de 2 anos, ao Teatro Amazonas com um show novo, chamado “Zeca Torres Convida”, e traz um repertório repleto de canções conhecidas da sua obra e algumas inéditas.

Um dos maiores do Estado, com quase 40 anos de estrada, é imortalizado por uma música em especial – “Porto de Lenha” que já foi escolhida pela população como a música que é a cara de Manaus. Ele afirma que neste show, o repertório terá canções dos dois CDs que lançou em um intervalo de 23 anos de um para o outro: “Porto de Lenha” (1992) e “Bailando na Escuridão” (2015). Também mostrará algumas canções inéditas (nunca gravadas). “Vou apresentar trechos de algumas músicas antigas, que fiz ainda adolescente, e contar histórias pitorescas daquele período, num momento intimista (voz e violão)”, conta

o compositor.

“Torrinho” ainda contará com a participação especial de outros artistas que cantarão junto com ele e farão apresentações solos. Os convidados são os compositores/cantores Célio Cruz, Nicolas Jr. e a cantora Flávia Procópio. “O critério de escolha dos convidados foi por afinidade musical e também por amizade. Nicolas e Célio são compositores que já têm um trabalho estabelecido; Flávia é uma jovem cantora que está despontando, mas tem muito talento”, afirma o cantor. Ele ainda vai incluir obras de Chico Buarque, Milton Nascimento, Ivan Lins, entre outros que marcaram sua vida.

No melhor estilo bossa nova, o cantor, ainda durante o show, fará um momento mais intimista, no qual contará histórias inusitadas e curiosas que viveu ao longo de sua trajetória artística, entremeando as narrativas com trechos de canções tocadas

apenas ao violão.

Questionado sobre uma canção preferida, o artista prefere não optar. “Não tenho preferência especial por nenhuma canção, pois cada uma delas eu compus em momento especiais e significativos. Mas é indiscutível que ‘Porto de Lenha’, apesar de não ser tecnicamente a melhor canção que fiz, é a mais significativa, pelo que ela representou e ainda representa para essa cidade”, justifica.

Uma curiosidade é que recentemente gravou o single “A Menina e o Rio” com a cantora Karine Aguiar, onde resgataram o “rock fluvial”, nome dado ao estilo manauense dos anos 70 do compositor Wandler Cunha e Manaoos Aristides e está disponível no YouTube, iTunes, Spotify e demais plataformas de música, assim como seus trabalhos autorais.

Além dos convidados, o espetáculo conta com a participação de um trio formado pelos músicos Bernardo Lameiras (baixo), Paulo Marinho (teclado) e João Paulo (percussão). A iluminação do show será assinada pelo artista plástico Sérgio Cardoso e a cenografia será concebida pelo cantor/compositor Nicolas Júnior.

A duração do espetáculo é de, aproximadamente, uma hora e 50 minutos, com início às 20h. Os ingressos têm preços populares e estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site www.bestseat.com.br

Carreira

Radicado em Manaus, onde mora desde o fim da década de 60, José Evangelista Torres Filho – o Zeca Torres – nasceu em Belo Horizonte (MG) em 15 de janeiro de 1955. Viveu a infância no bairro da Tijuca (Rio de Janeiro), de onde trouxe as influências da bossa nova, do tropicalismo e da música pop internacional dos anos 60/70, como Beatles e o rock progressivo.

Começou a compor ainda muito jovem, no início da década de 70, participando de vários festivais e experimentando parcerias que perduram até os dias atuais, entre as quais se incluem Aldisio Filgueiras, Claudio Nucci, Joãozinho Gomes, Eliakin Rufino, Célio Cruz, Lula Barbosa, Zé Miguel, os falecidos poetas Luiz Bacellar, Paulo Graça e Anibal Beça, entre outros.

Ao longo de sua trajetória, Zeca Torres já se apresentou em palcos de Manaus, do interior do Amazonas e outras capitais, ao lado de artistas como Claudio Nucci, Claudia Cunha, Lula Barbosa, Maurício Maestro, Kay Lyra, Boca Livre, Duofel, Nilson Chaves, Eudes Fraga, Célio Cruz, Robertinho Chaves, Simone Ávila, Antônio Pereira, Nicolas Jr, Márcia Siqueira, Karine Aguiar, Márcio Farias, entre outros.

Bruna Chagas

EM TEMPO