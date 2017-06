Zé Roberto é condenado a 48 anos de prisão, ‘Nanico’ e ‘Copinho” a 39, na Operação La Muralla

Zé Roberto foi condenado a 48 anos de prisão – Fotos: Márcio Melo

Foram condenados a mais de 39 anos de prisão os líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN) José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto”; Alan de Souza Castimário, o “Nanico”; e Cleomar Ribeiro de Freitas, o “Copinho”. Eles também terão que pagar mais de R$ 800 mil de multa, cada um, pelos crimes de organização criminosa e financiamento do tráfico de drogas.

A condenação foi dada pela Justiça Federal, com base nas denúncias apresentada pelo Ministério Publico Federal (MPF) após as investigações que culminaram na Operação La Muralla, deflagrada em novembro de 2015, onde mais de 120 pessoas foram presas.

José Roberto Fernandes Barbosa, que exercia a liderança da organização criminosa, foi condenado a 48 anos e cinco meses de prisão, além do pagamento de multa de mais de R$ 842 mil. Alan de Souza Castimário e Cleomar Ribeiro de Freitas, também reconhecidos como líderes do grupo, foram condenados, cada um, a 39 anos de prisão e ao pagamento de multa de mais de R$ 800 mil.

Sentenças

Na sentença, a Justiça manteve a prisão preventiva dos réus em presídio federal, no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), considerando que um possível retorno deles ao sistema penitenciário do Amazonas significa risco de retorno à prática criminosa. A Justiça também bloqueou todos os bens apreendidos com os condenados.

Além dos dez réus iniciais desta ação penal, mais de 120 outros integrantes da organização criminosa foram denunciados pelo MPF em 26 ações penais, atualmente em tramitação na Justiça Federal no Amazonas.

