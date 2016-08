Zé Ricardo, Luiz Castro e Henrique apresentam propostas em bairros de Manaus

Os prefeituráveis José Ricardo (PT), Luiz Castro (REDE) e Henrique Oliveira (SDD) visitaram as zonas Centro-Sul, Centro-Oeste e Norte de Manaus, respectivamente, nesta quinta-feira (25). Os candidatos veem neste contato mais próximo uma oportunidade maior na conquista dos votos para o pleito deste ano.

O candidato do PT promoveu um bandeiraço na avenida Djalma Batista e, na abordagem ao eleitor, enfatizava a importância da educação, citando a implantação do programa ‘Toda Criança na Escoa’, se eleito.

Castro, da coligação ‘Sim, é possível!’, visitou moradores do bairro Alvorada, apresentando propostas que falavam de inclusão social e desenvolvimento sustentável, além de defender um governo transparente caso seja eleito prefeito de Manaus.

E o vice-governador licenciado, Henrique Oliveira, na companhia do vice, Alessandro Bronze, percorreu algumas ruas do bairro Nova Cidade. No local, apresentou propostas de melhoria para a infraestrutura.