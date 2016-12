Zagueiro Neto é informado sobre mortes em voo e diz que sonhou com acidente

Os médicos que estão cuidando dos sobreviventes da tragédia com a Chapecoense contaram ao zagueiro Neto sobre o acidente ocorrido no último dia 29. De acordo com a equipe, o jogador já estava desconfiado por causa dos ferimentos e ficou chocado ao ter conhecimento do fato.

“Nas últimas horas ele já estava percebendo, porque ele tem várias escoriações no corpo, nas mãos, na perna. Ele já estava ficando desconfiado porque não é comum numa partida de futebol acontecer isso. O pai dele já tinha me falado que ele estava chegando no limite. Em comum acordo com a psicóloga nós falamos”, disse o médico Carlos Mendonça.

O jogador da Chapecoense, de acordo com os médicos, sonhou com o acidente em dia antes da viagem a Medellín. Ao saber da tragédia, Neto repetia que o pesadelo tinha sido um aviso.

“Ele teve um sonho no dia anterior da viagem. Ele sonhou que a aeronave estava caindo. Uma coisa bem dramática. Ele falou com a esposa, inclusive, que não queria voar. Isso ficou muito marcado para ele. Foi uma coisa bem chocante. Ele teve o pesadelo e falava a todo momento que era um aviso”, afirmou Mendonça.

No último sábado, o jogador perguntou diversas vezes aos médicos como foi a partida contra o Atlético Nacional (que seria a primeira da final da Copa Sul-Americana) e o que aconteceu com ele durante o jogo para estar tão ferido.

Neto voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos na última sexta-feira (9) depois de nove dias dependendo de ventilação mecânica. Não há previsão para o retorno dele para o Brasil.

FolhaPress