Zagueira do Manaus FC escolheu o futebol em vez das passarelas

Moda, futebol e um sonho: ser jogadora profissional. É assim que podemos resumir a vida de Vanessa Taube, zagueira do Manaus FC. Desde cedo sua vida teve um caminho entrelaçado com o esporte bretão, por influência de seu pai e irmão, que sempre a levavam para as assistir jogos.

“Eu cresci nas beiras de campos, pois sempre acompanhava meu irmão e meu pai durante as partidas. Cresci vendo eles jogando e acabei sendo influenciada a praticar. Sou apaixonada pelo futebol desde os cinco anos de idade, ele faz parte da minha vida e desde lá nunca abandonei”, contou Vanessa.

Um dos seus maiores influenciadores na prática esportiva, seu irmão Rubens Jardel, foi o primeiro da família a ter o futebol como profissão, e em 2003 mudou-se com toda a família para Goiânia, onde recebeu um convite para jogar no Atlético. Chegando lá, ele não foi o único beneficiado. Com 12 anos na época, Vanessa começou a treinar futsal em sua nova escola.

“Minha mãe tinha medo de deixar meu irmão se mudar sozinho, então decidimos acompanhá-lo, pois assim também poderíamos incentivá-lo e estar por perto em qualquer ocasião. A mudança foi benéfica para mim também, pois a escola em que eu havia iniciado tinha aulas de futsal, e aquilo me motivou a continuar jogando bola e dar sequência à minha vontade de ser profissional, mesmo ainda sendo uma menina de apenas 12 anos”, recordou a zagueira.

Depois de um tempo, a mãe de Vanessa, dona Sirlei Taube, passou a não gostar da prática esportiva escolhida pela filha, e impôs uma condição para a menina continuar jogando bola. Ela a matriculou num curso de modelo e só a deixava ir para o futsal se também se dedicasse à vida nas passarelas.

“Minha mãe sempre sonhou em me ver como uma modelo profissional, e na época só fiz o curso para jogar bola, pois aquele era o único jeito que eu tinha de praticar. Respeitei minha mãe e fiquei um bom tempo aliando as duas atividades”, explicou a jogadora.

Novos rumos

O que antes era uma imposição da mãe se tornou profissão e Vanessa ganhou reconhecimento, tanto que em 2009, ela se mudou para Manaus após o convite de uma agência de modelos. Ao chegar na capital amazonense, voltou a praticar o esporte que tanto amava numa faculdade, após ter a oportunidade de treinar por ter iniciado os estudos no curso de engenharia civil.

“Chegando aqui comecei a me dedicar à moda, e não demorou muito para eu também me dedicar aos estudos. Foi quando iniciei o curso de engenharia civil, e na faculdade onde estudo comecei a disputar futsal representando a instituição. Lá foi onde também conheci o futebol de campo e comecei a ganhar reconhecimento de outros clubes, como o Manaus FC”, disse Vanessa.

O ‘namoro’ entre a jogadora e o Gavião do Norte, virou ‘casamento’ em julho deste ano, quando passou a vestir a camisa da equipe. O sucesso no clube foi tanto que Vanessa, ao lado de suas colegas de equipe, chegaram a disputar a final do Campeonato Amazonense contra o Iranduba, terminando em segundo lugar.

“Tudo o que tenho hoje eu devo ao Manaus FC, foi lá que ganhei reconhecimento, fiz grandes amigos e aprendi a amar ainda mais o futebol. Tudo aconteceu por um acaso em minha vida, comecei a trabalhar como modelo aqui na cidade e depois passei a fazer o que amo de verdade no Manaus FC, que é jogar futebol. Sempre guardarei este clube com muito carinho”, finalizou a jogadora.

Por Wal Lima