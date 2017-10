Youtubers mirins: os novos profissionais da era digital

Talento e criatividade agora são filmados e compartilhados pelo mundo todo por meio da internet. O Youtube é a rede de divulgação de vídeos mais acessada, não só pela quantidade de conteúdo como também pela diversidade do público usuário, com a vantagem ainda de ser pago pelas publicações. A geração que nasceu conectada, acompanha muito bem as novidades e, com isso, surgiu a profissão de Youtuber, e até mesmo crianças, orientadas pelos pais, já fazem parte desse universo.

Em Manaus, a geração mirim já descobriu o poder dos vídeos na internet. Um exemplo disso é uma duplinha de amigas de escola: Victória Marques de 10 anos e Shopia Muniz, de 11 anos. As brincadeiras das meninas foram parar no you tube. A primeira postagem (2016) rendeu mais de 1,2 milhão de visualizações no canal. Com o nome de “A Tampa e a Panela”, o canal exibe principalmente desafios e dicas sobre o universo infantil.

Lene Marques, mãe de Victória diz que a quantidade de visualizações das publicações das meninas surgiu na família como uma surpresa. Tudo isso, em menos de três meses. “Eu e a mãe da Sophia, no início, levávamos tudo como brincadeira. Quando percebemos a dimensão que as postagens tomaram atendemos mais as necessidades de logística, como os produtos para os desafios e os espaços para as gravações”

Com a desenvoltura e criatividade das duas meninas, a função das mães é de edição e mediação. Ela é está sempre atenta as postagens e ao vocabulário dos vídeos. Eu e Alessandra Muniz, que é a mãe da Sophia, estamos sempre atentas às postagens e ao vocabulário dos vídeos. Orientamos, mediamos e controlamos os contatos dos seguidores. As duas são tão comunicativas e antenadas com as novas tecnologias, que quase não fizemos investimentos. O nosso investimento fica mesmo por conta de trabalho e da energia que gastamos em acompanhá-las”, resume.

Quem também está iniciando no mesmo caminho é a pequena Maria Eduarda Braga, de 6 anos. Com um currículo extenso de propagandas, desfiles e prêmios, Duda, como é chamada pelos pais, carrega o título de Mini Miss Amazonas 2016, tendo participado do “Mini Miss Mundo” que aconteceu no eixo Paris/Londres (2017). Ela já se prepara para também lançar o canal no You Tube.

Os pais empresários Suymara Braga e educador Durval Braga, adianta que o conteúdo do canal será na linha de entrevistas. Vamos direcionar entrevistas com “pessoas interessantes” e que estejam associadas à área cultural, educacional e de turismo.

A mãe diz que é cedo para Duda encarar o canal como profissão, mas todo o suporte profissional será investido. “Como ela tem 6 anos, o canal primeiramente será um hobby, uma maneira dela falar com vários públicos sobre assuntos que tenha interesse, porém vamos tratar com o profissionalismo. Já temos produtor e cinegrafista, agora basta termos o foco necessário para levarmos em frente”.

O garoto William Junior, de 11 anos, já começou a investir na carreira, com o canal William Gamer. O processo de criação dos vídeos está em fase de testes e tem como objetivo mostrar os mais variados games. A mãe Elaine Pires, para atender às necessidades de William, procurou por cursos para ele se especializar na área.

“O meu filho adora isso. Ele acompanha muitas coisas na internet, principalmente os canais de jogos. Por isso, procurei algo que saísse do convencional, como Word, Excel ou aqueles de computação. No primeiro dia de curso, ele quis chegar cedo para não se atrasar. Ele preocupa muito com isso”.

Mercado para Youtube

Pelo comportamento do site, os canais necessitam de muito engajamento, criatividade e novidades. Para atrair um público cada vez mais, o usuário do canal precisa postar vídeos semanalmente e manter certa regularidade nas postagens.

De olho no novo mercado, cursos voltados para crianças a partir de 6 anos já estão disponíveis. Na capital amazonense é possível encontrar um curso ministrado pelos próprios “digitais influencers”, blogueiros e grupos de comunicação.

O movimento de profissionalização ainda é tímido, assim como as informações sobre o novo mercado. Em Manaus já existe quem ofereça serviço voltado para a área.

O diretor e professor de uma escola de tecnologia, Glauco Aguiar, desenvolve trabalhos voltados à tecnologia dando oportunidade de contato do aluno com áreas de programação, robótica e Impressão 3D com objetivo de simplificar o entendimento dessas novas mídias. “Visamos preparar os jovens para que eles tenham habilidades necessárias para o seculo XXI. O que queremos é deixar a cidade pronta para a industria 4.0, ou seja, apresentar as 12 tecnologias emergentes e que estão causando mudanças no mundo. Glauco atende crianças de 6 a 16 anos, ministrando curso de seis semestres que envolvem várias disciplinas, como: robótica, criação de games, criação de aplicativos, computação física, dentre outros.

Segundo resultados da pesquisa de hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, divulgados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (2015), 65% dos jovens até 25 anos acessam a internet todos os dias, sendo que o Youtube é a terceira mídia social mais usada no Brasil.

No Amazonas, uma pesquisa divulgada pelo mesmo órgão em 2016, aponta que o Estado tem pelo menos 17% da população que acessa a internet . usa como meio de comunicação, sendo o segundo lugar nas pesquisas, ficando apenas atrás da Tv.

Canais mais acessados do Brasil

Abaixo você vai conferir o ranking dos canais com maior número de inscritos do Brasil. O site é certificado pelo próprio youtube, e realiza estatística do youtube e de outras mídias sociais.

