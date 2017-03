Youtubers dominam o fim de semana no Brasil

No país do futebol, os youtubers atualmente influenciam mais que alguns jogadores. Exemplo disso são os fenômenos que viraram até best-seller, como Christian Figueiredo, de 22 anos, possui mais de 4 milhões de seguidores. Lançou seu primeiro livro em 2015 “Eu Fico Loko”. Em quatro semanas vendeu mais de 70 mil exemplares. Em seus vídeos ele se apresenta como o “malucão da turma” e conta experiências pessoais, como amores, decepções e etc.

No entanto, outros youtubers se apresentam de várias formas, como shows ou bate-papos em capitais do Brasil. Neste sábado (25), Manaus recebe uma das celebridades da internet mais irreverentes do país, Inês Brasil que vem participar do evento “Baile do Close Certo”, na Arena Pub, a partir das 23h.

Quem não ouviu falar desse bordão: “Alô, alô. Vocês sabem quem sou eu?”. Pois é, Inês Brasil é divertida e cheia de frases engraçadas com lições de moral e descontração. A respeito de sua segunda vinda a Manaus, com o seu jeito único, respondeu: “Ah, muito amô! Faz tempo que não volto a Manaus, mas meu baby boy Erlan, graças a Deus foi comigo até o RJ e pela bênção de Deus conversamos e topei vir. Me chama que eu vou”.

Ela conta que a mudança na vida depois da fama ocorreu por conta do amor de seus fãs. “Amo abraçar, tirar fotos. Glória a Deus. Afinal, somos todos irmãos, né? Olha, sou muita agradecida primeiramente a Deus e segundo aos meus fãs. Sem eles eu não seria nada. Amém. Não gosto daquelas celebridades que depois que ficam famosas, não querem dar atenção aos fãs. Como assim, minha irmã? Se nós dependemos do carinho deles! Glória a Deus! Amo muito”.

O evento contará ainda com participação da Anitta Cover, DJ Mário Lima, DJ Ariana Paz, entre outros. Os ingressos estão à venda na loja Ibox no Manauara Shopping. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 100.

Inês Brasil ficou famosa após seu vídeo de inscrição para o reality show Big Brother Brasil, publicado em 2013 e exibido pela Rede Globo. Desde então, o vídeo tornou-se um viral, apesar de não ter participado do programa. Nessa gravação, ela dança, pula e busca interagir com os telespectadores utilizando seus bordões “”Alô, alô. Graças a Deus”, entre outros.

A atriz e cantora ficou de vez no mundo das web celebridades e virou um “meme”, emplacando novos virais sempre que atualiza suas redes sociais. Em 2015, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Make Love, que mescla composições próprias e regravações de clássicos da música popular brasileira. Em 2016 lançou seu novo hit, Undererê.

Questionada sobre o futuro, ela conta que quer lançar um CD completo. “Estamos preparando o clipe da minha nova música “Adão e Eva, Eva e Adão”, explicou.

Ela deixou uma mensagem para os fãs manauenses: “Alô, alô, Manaus! Graças a Deus! Espero todos na Arena Pub sábado pra gente fazer um sururu do amô. Glória a Deus! Vamos dançar muito Make Love e Adão e Eva Eva e Adão. Amém, meus amores”.

Youtuber em São Paulo

Outro evento neste fim de semana com youtuber será o #18Mariz, que será realizado em São Paulo, porém com um detalhe interessante, conta com a participação da youtuber e cantora amazonense Evelyn Félix.

O evento é uma comemoração aos 18 anos de Luiz Mariz, um rapaz português de 17 anos que é a sensação do YouTube atualmente. Ele nasceu em Póvoa de Varzim, no dia 24 de março de 1999 e vai comemorar em grande estilo a chegada de seu aniversário. O rapaz já tem mais de 2 milhões e meio de seguidores no canal que possui. Luiz fala sobre Justin Bieber e outros assuntos do universo juvenil.

A youtuber amazonense Evelyn Félix de 18 anos, foi uma das convidadas para a festa. A jovem já tem quase 4 mil seguidores e mais de 20 mil visualizações no canal que leva o seu nome no YouTube. O interessante é que o canal, em menos de dois meses no ar, já conquistou inúmeros seguidores.

“O Luiz é uma pessoal maravilhosa, eu o conheci aqui em Manaus. Ele é muito carismático. Não o conhecia, mas quando assisti os vídeos, comentei que também fazia vídeos e ele me deu muita força, colocava nas redes sociais dele.”, contou.

No canal ela ainda mostra as suas várias versões desde cantar, modelar até interpretar. Ela ganhou um concurso musical e está levando como carreira. Inclusive vai cantar em um pocket show no aniversário do amigo Mariz. “ Fiquei muito feliz com o convite. Vou poder conhecer outros youtubers e ainda mostrar meu trabalho como cantora.”.

O evento que será realizado no dia 26 de março em São Paulo, terá uma super matinê na qual os fãs vão poder conhecer os youtubers convidados, ganhar brindes exclusivos na área VIP, participar do Meet & Greet e ainda haverá pocket show com a amazonense.

A história de Luis Mariz no YouTube começou no dia 24 de março de 2014, quando criou o canal. É namorado da também youtuber Vitória Moraes, conhecida como Viih Tube. O youtuber também bomba no Instagram, já são mais de 2 milhões e 600 mil seguidores na rede social de fotos.

Shows lotados

O maior youtuber do Brasil, Whindersson Nunes se apresenta nesta sexta-feira, em Natal no Rio Grande do Norte. Ele levará o novo show chamado “Proparoxítona” aos nordestinos na Arena das Dunas. O piauiense atualmente tem mais de 12 milhões de seguidores. O canal existe há 5 anos e reúne vídeos do humorista contando fatos do dia-a-dia, paródias de músicas que estão nas paradas de sucessos e ainda críticas de cinema de forma engraçada. Whindersson esteve em Manaus três vezes, sendo a mais recente em 2016, lotando todos os shows.

Bruna Chagas

EM TEMPO