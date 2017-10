Youtuber Whindersson Nunes apresenta o espetáculo ‘Proparoxítona’, em Manaus

O youtuber Whindersson Nunes conta com mais de vinte e três milhões de inscritos em seu canal – Divulgação

“E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês?!”. Com essa frase o Whindersson Nunes abre o seu canal no YouTube e começa a contar as suas peripécias do dia-a-dia fazendo todo mundo rir. Virou sucesso e não parou mais. Ele viaja o Brasil com um novo espetáculo e que, novamente, chega a Manaus para apresentar o intitulado “Proparoxítona”, no Ginásio Poliesportivo do Amazonas, localizado na rua Lóris Cordovil, Flores, Zona Norte de Manaus, neste sábado (14).

Esse show conta com novas piadas do humorista e com as paródias de sucesso que bombaram na internet como “Qual é a senha do Wi-Fi?”, as esquetes superengraçadas em que fala sobre a sua infância – contando de forma hilária situações vividas com a sua mãe ou colegas de colégio – e ainda os medos e críticas divertidas de filmes de terror, como no mais recente, “It- A coisa”.

A reportagem conversou com o youtuber e ele respondeu com bom humor e simpatia algumas das perguntas. Confira:

1. A primeira coisa que você lembra quando pensa que vai se apresentar em Manaus?

Eu me lembro desse povo lindo que sempre me recebeu muito bem, fico muito feliz em saber que vou me apresentar mais uma vez na cidade.

2. Você está oferecendo um curso para quem quer ser Youtuber. Você pensa em fazer alguma faculdade ainda ou não?

Ainda não pensei, mas quem sabe? Vamos ver se o curso vai dar certo primeiro e depois daremos mais um passo.

3. Você sempre fala da sua mãe. Em três palavras me diz o que ela representa para você?

Meu porto seguro (óh, arrasei nessa) kkk

4. Você tem mesmo muito medo de filmes de terror? Faltou algum filme que você queria ter feito crítica no canal e não conseguiu?

Eu tenho muito medo, às vezes fico sem dormir ou com medo de dormir por conta do filme. Rs. Olha, todos que eu assisto e acho que vale a pena fazer o vídeo eu faço.

5. Qual uma piada ou uma sacada que sempre funciona em qualquer lugar do país?

Eita, não posso contar, senão vou estragar a surpresa do show. kkkk

Whindersson Nunes

Com mais de vinte e três milhões de inscritos em seu canal do YouTube e aproximadamente 2 bilhões de views em seus vídeos, Whindersson Nunes se tornou um nome incontestável na internet. O sucesso do piauiense começou aos 15 anos, quando resolveu fazer vídeos e postar em seu canal no YouTube. Sua esperança era conseguir apenas algumas curtidas e o que aconteceu foi uma avalanche de likes. O sucesso começou aí e não parou mais…

Em pouco tempo, o comediante transformou-se em um fenômeno da internet, a seguir partiu para os palcos com um stand up tão fenomenal quanto sua ascensão.

Hoje com 22 anos, Whindersson é considerado o segundo maior digital influencer do mundo e o maior canal do YouTube no Brasil. Seu número de seguidores em suas redes sociais é tão grande que daria tranquilamente para encher vários estádios como o Maracanã.

