Yoko produzirá filme sobre seu relacionamento com John Lennon

A artista multimídia Yoko Ono está produzindo um filme sobre seu relacionamento com John Lennon, informou o site Deadline. O roteiro ficará a cargo de Anthony McCarten (de ‘A Teoria de Tudo’).

De acordo com Michael De Luca, à frente da produção com Ono, a história mostrará o romance, a coragem e o ativismo do casal “com a intenção de inspirar a juventude de hoje a defender e ter uma clara visão do mundo que querem”.

O casal começou o romance nos anos 1960, quando Lennon ainda era casado com Cynthia Lennon, e permaneceu junto até o assassinato do músico, em dezembro de 1980.

Folhapress