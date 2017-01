‘Yet GO’ promete preços mais baixos que táxi em Manaus

O serviço de transporte pessoal ‘Yet Go’, concorrente gaúcho do Uber, chegou a Manaus, no prometendo ser até 40% mais barato que o serviço de táxi e mototáxi convencional. Com mais de 200 motoristas cadastrados, o aplicativo quer se agregar aos profissionais que já trabalham neste ramo. Durante o fim de semana, foi iniciada a fase de testes e, na segunda (16), começa a operação comercial efetiva.

O ‘Yet Go’ foi desenvolvido em Porto Alegre (RS) e é 100% brasileiro, funcionando nas categorias carros comuns, carros de luxo, táxi e moto-táxi. A partir de ontem, 100 condutores estavam aptos a começar a rodar na cidade.

O diretor de operações do ‘Yet Go’ na Região Norte, Yuri Mota, admitiu que o aplicativo se assemelha bastante ao Uber. “As pessoas vão ter essa opção de escolher o melhor transporte para o momento. Nossa empresa visa à mobilidade urbana, mas se diferencia porque é uma franquia, atua direcionada e com pessoas que conhecem a região para nos dar uma melhor posição do local e da cultura da cidade”, disse.

Apesar da parceria, não haverá vínculo empregatício entre os motoristas cadastrados e o ‘Yet Go’, que será apenas uma ajuda para os motoristas, que contratam a plataforma para ter o serviço. “A gente não quer concorrer com os taxistas, mas dar a eles opções de aumentar seus ganhos e fomentar o mercado e dar uma opção a mais para os usuários se locomoverem, já que os preços sempre estão aumentando”, detalhou Mota.

Os preços são diferenciados por serviço, que terá uma tarifa diferente em cada um, mas que é única e não varia independente do horário, turno ou dia, ou seja, sem bandeira dois em feriados e fins de semana. Os preços estão tabelados no aplicativo.

O aplicativo já pode ser baixado nas plataformas Android e IOS. Além de Manaus e Porto Alegre, o aplicativo já está operando em Belém São Luiz, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Cuiabá e deve iniciar em Natal também nos próximos dias. Em fevereiro, o escritório central da Região Norte deve ser inaugurado no Centro de Manaus, e a empresa planeja instalar uma base de atendimento no aeroporto internacional Eduardo Gomes.

Joandres Xavier

EM TEMPO