Xanddy faz surpresa para público e convida Carla Perez para dançar no palco do Salvador Fest

Xanddy teve uma participação mais do que especial durante sua apresentação com a banda Harmonia do Samba no Salvador Fest, evento realizado na tarde deste domingo (18), na capital baiana.

De surpresa, Xanddy puxou a esposa, Carla Perez, que assistia ao show na lateral do palco, para dançar ‘Hoje eu sonhei com você’, música do último CD de trabalho.

A ex- dançarina não recusou o convite e foi reverenciada pelo público presente, que pôde relembrar o rebolado da ex-loira do ‘É o Tchan’. O casal encerrou a música com um beijo.

Ainda no evento, o cantor do grupo divulgou as atrações para a festa ‘O Melhor Réveillon do Mundo’, que todos os anos é realizado em Guarajuba: além do Harmonia, Timbalada e Natiruts vão brindar a chegada de 2017 com o público.

Por equipe EM TEMPO online