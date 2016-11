WSOP Circuit Brasil foi um sucesso

O WSOP Circuit que este ano conta na sua turnê com competições em 16 sedes internacionais fez pela primeira vez um evento no Brasil, que se realizou entre o dia 26 de Outubro e 2 de Novembro com as expetativas a serem superadas já que o evento foi um sucesso.

O WSOP Circuit Brasil aconteceu no Transamerica Expo Center, em São Paulo, e durou oito dias, tendo sido realizados durante esse período 27 torneios, registrado cerca de 6.500 inscrições, tendo o número de visitantes rondado os 100.000.

Este evento bateu recordes na premiação, já que o “Main Event” tinha um prêmio de cerca de 3 milhões de reais, tornando-se assim na maior premiação da história dos torneios de poker já realizados no Brasil.

Para além do elevado prêmio monetário o vencedor teve oportunidade de ainda ganhar um anel de ouro e de garantir uma vaga para o WSOP Global Championship 2017 que se irá realizar nos Estados Unidos da América no Harrah Cherokee Casino Resort na Carolina do Norte e que irá reunir os 100 melhores jogadores que competirão em 2016. Esses jogadores irão ter a oportunidade de disputar um prêmio de US$1 milhão e ainda de conquistar a tão desejado bracelete de Ouro.

Beto Lima, um dos representantes do WSOP Circuit Brasil e CEO da Blue Box, falou sobre a importância de um evento desta dimensão no Brasil:

“Estamos encantados de receber o WSOP Circuit pela primeira vez no nosso país, e também na América do Sul. O poker está crescendo solidamente no Brasil, mas também em velocidade inacreditável. Sabemos que ganhar a WSOP é a maior conquista para a carreira de um atleta de poker. Estamos trabalhando muito pra trazer o melhor não apenas para os brasileiros, mas para o mundo do poker, a começar pela localização, organização e toda uma boa grade de torneios”.

Sendo assim depois de oito dias de evento o Main Evento do WSOP Brasil foi disputado por 1,002 jogadores, tendo o prêmio final de R$3,950 milhões sido distribuído por 150 jogadores, com o jogador de Fortaleza Oderlândio Moura a ser o grande vencedor e arrecadar R$750,000.Depois de ter derrotado na final o jogador Marco Túlio Fernandes, o grande vencedor do WSOP Brasil Circuit não conseguiu esconder a sua felicidade:

“A sensação é muito boa, nem consigo explicar direito, mas é uma felicidade tremenda. Eu estava muito confiante nesse evento, eu falei pros meus amigos ‘eu vou levar o anel’ e os caras ‘vamos chegar na mesa final antes depois você pensa no anel, mas eu estava mesmo fissurado pelo anel. É uma sensação maravilhosa, um espetáculo.”

Oderlândio Moura aproveitou ainda para agradecer a Bruno Foster, embaixador da 888poker e seu coach que o ajudou a evoluir o seu jogo:

“O Foster é uma cara que faz parte dessa conquista, porque a partir do momento que fiz o coach com ele, meu poker com certeza evoluiu. Tive um bom resultado como campeão do High Roller do Nordeste Poker Series em Fortaleza, depois tive outros resultados positivos, e meu poker cresceu bastante depois que me aproximei mais do Foster, que além de coach é amigo. A gente troca ideia e você vai ajustando seu jogo, não é que eu jogue igual a ele, mas o feedback que ele me dá é sensacional.“

Confira os prêmios da mesa final:

Oderlândio Moura (Fortaleza – CE) R$750.000

Marco Túlio Fernandes (Brasília – DF) R$460.000

João Bauer (Goiânia – GO) R$340.000

Luís Felipe Martins (Brasília – DF) R$250.000

Gabriel Borges (Marília – SP) R$180.000

Renan Sampaio (Cabo Frio – RJ) R$120.000

Paulo Diniz (Iporá – GO) R$83.400

Marco Azambuja (Campo Grand – MS) R$56.300

Marcelo Filartiga (Paraguai) R$40.000