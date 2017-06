Workshop para crianças ensina como montar e programar robô

O workshop segue a linha da educação criativa, já que a robótica é uma ferramenta multidisciplinar

Dia 9 de julho, de 8h às 12h, acontecerá mais uma edição do workshop ‘Meu primeiro robô’, na Manaós Tech for Kids (Avenida Darcy Vargas, 1200). Indicado para crianças a partir de sete anos, o curso ensina como montar e programar um Mindstorms, robô educacional da Lego que permite que os pequenos exercitem suas habilidades e coloquem em prática sua criatividade. Em quatro horas, os participantes vão aprender alguns tipos de sensores e motores e toda programação será feita por meio de brincadeiras e quizzes.

O workshop segue a linha da educação criativa, já que a robótica é uma ferramenta multidisciplinar e pode ajudar no aprendizado como um todo. Segundo Glauco Aguiar, mentor do workshop, por meio da robótica as crianças desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, noções de design, capacidade de solucionar problemas, facilidade de trabalhar em equipe, aumentam o senso crítico, aprendem a integração de disciplinas (física e matemática, principalmente), além de despertar a criatividade, autonomia, responsabilidade e uma postura empreendedora.

As inscrições para o workshop “Meu primeiro robô” podem ser feitas pelo site www.manaostech.com/loja. O investimento é R$ 99. Mais informações: (92) 99418-4915/ 98167-9003.

Com informações da assessoria