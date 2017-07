Workshop “Manaus 2030” reúne secretários municipais nesta quinta-feira

Evento irá discutir políticas de desenvolvimento urbano da cidade -foto:Diego Janatã

As diretrizes de longo prazo que irão nortear as políticas de desenvolvimento urbano da cidade nos próximos 12 anos são o foco do 1º Workshop do Projeto Manaus 2030, que vai reunir titulares dos órgãos municipais e comitês de planejamento estratégico nesta quinta, 27/7, das 8h às 17h, no Da Vinci Hotel.

O evento é coordenado pelas secretarias municipais de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), visando o estabelecimento de práticas de gestão fundamentadas na racionalização de recursos. O Workshop contará ainda com a consultoria do Instituto Áquila.

Em torno de um trabalho coletivo envolvendo gestores, o Comitê de Gestão Estratégica e Comitê Técnico de Planejamento da Prefeitura, o 1º Workshop vai definir a orientação estratégica de governo e os eixos estratégicos, assim como a visão, a missão e os valores da Prefeitura de 2018 a 2030.

