Workshop de fotografia acontece dia 27 de maio em Manaus

Os profissionais e curiosos da arte fotográfica vão ter a oportunidade de participar de um curso com o premiado fotógrafo Fabio Tieri, de São Paulo, no dia 27 de maio, aqui em Manaus, no auditório da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), rua Maceió, s/n, Parque 10 de novembro.

O workshop visa não somente a atender profissionais que desejem melhorar sua colocação no mercado, como também aqueles que estiverem iniciando e quiserem dicas para melhorar sua atuação.

Dividido em duas partes, pela manhã, de 8h às 12h, será feita a introdução teórica da história da fotografia, com dicas de como melhorar o negócio próprio, montar e gerenciar um estúdio e a carreira, além de repassar conhecimentos sobre iluminação, produção de videoclipes, fundo infinito, texturas, direção de modelo, pós-produção, escolha de fundos e texturas e escolha de imagens para vídeos institucional e publicitário.

À tarde, das 13h30 às 17h30, a parte prática da aula será feita com os equipamentos levados pelos alunos. No final, todos devem receber certificado com a assinatura do ministrante.

O fotógrafo e organizador do evento, Eliton Santos, disse que sentiu a necessidade de trazer um curso mais completo e compartilhar conhecimento com outros profissionais da cidade. “Nós temos uma carência. Se quisermos fazer um workshop detalhado desse aqui em Manaus, não tem, existem muitos cursos para iniciantes ensinado como mexer no equipamento, mas o curso que estamos trazendo tem mais contexto histórico e prática” afirma.

Os ingressos para o workshop podem ser adquiridos on-line pelo site Sportsmanaus, pelo valor de R$200. Durante as aulas também serão recebidos alimentos não perecíveis, de preferência latas de leite, para doações às crianças do Abrigo Moacyr Alves.

Sobre o fotógrafo

Fabio Tieri, de São Paulo, é especialista em Publicidade e Moda, possui mais de 20 anos de experiência em produções fotográficas em campanhas publicitárias, editoriais de moda em revistas tanto no Brasil, quanto no exterior. Entre seus trabalhos estão também atuações como diretor de fotografia para filmes publicitários e institucionais. Tieri, venceu em 2009 o concurso mundial de fotografias, promovido pela International Society of Photographers – ISP, de Nova York e é certificado pela Confederação Brasileira de Fotografia, filiada à Fédération Internationale de L’Art Photographique e ganhou prêmio de menção honrosa na 21ª Bienal de Arte Fotográfica em

Preto e Branco.

Colaborou: Laize Minelli

