Workcine promove imersão nas artes cinematográficas em Manaus

O cineasta Wallace Meirelles realizou em Manaus, neste fim de semana, um Workcine – que aconteceu na escola de teatro Interarte Produções, localizada na rua Gilberto Freire, Conjunto Shangrilá 4, bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. O objetivo do trabalho é melhorar o desempenho dos participantes em testes para comercias, TV, cinema e teatro, além de ampliar os horizontes para o mercado de trabalho revelando novos talentos.

Idealizador do projeto “Grandes Mestres”, no Rio de Janeiro, Wallace ministrou para os alunos técnicas de TV, teatro e cinema. No sábado (29), foram realizadas as aulas teóricas. Já neste domingo (30), último dia do evento, foi o dia dos alunos colocarem tudo o que apreenderam em prática.

Em duplas, os alunos realizaram gravações de cenas, que serão assinadas pelo cineasta e poderão ser usadas no portfólio dos estudantes. Ao todo, 40 alunos participam do evento.

Para o professor de teatro e um dos donos da escola, Roger Barbosa, o Workcine fornece para os artistas técnicas preciosas para os trabalhos feitos na frente das câmeras. Todo o trabalho é realizado de maneira prática, proporcionando aos participantes o ambiente e clima real das gravações de TV e cinema. O evento prepara o elenco para as próximas produções.

“Temos vários projetos e a ideia do Workcine é capacitar os atores. Atualmente, o Amazonas está sendo muito visado como lugar para gravações de novelas, minisséries e filmes. Precisamos capacitá-los para que, quando ocorram essas gravações, eles possam estar preparados”.

Roger, que também é diretor e tem 22 anos de carreira, adiantou que a Interarte está com um projeto para gravar um filme no Amazonas, já em 2018, que será dirigido por Wallace Meirelles. A escola artística foi criada em março deste ano e já conta com mais de 150 alunos. Crianças a partir de 5 anos podem participar das aulas. Roger explica que, além de preparar os atores, a escola também tem o objetivo de ajudar pessoas que não conseguem falar em público ou têm dificuldade em se comunicar.

“A proposta da Interarte é de uma escola de interpretação, que também ajuda pessoas que querem melhorar seu desempenho pessoal, como falar em público, se comunicar melhor e perder a timidez. O nosso objetivo é usar a arte para aqueles que querem o melhor para si. Uma vez por mês fazemos um sarau, onde recebemos os amigos dos nossos alunos e artistas de outras companhias. São sempre muito bons esses encontros”, concluiu.

No dia 25 de agosto, a Interarte vai apresentar a comédia de “De Salto Alto”, no Teatro do Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul da cidade. Quem se interessar em se escrever em qualquer curso da escola de teatro é só ligar os números (92) 3342-2425 ou mandar pela mensagem para o Whatsapp (92) 99912-1866.

Fotos: Janailton Falcão

Mara Magalhães

EM TEMPO

