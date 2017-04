William Bonner está namorando fisioterapeuta, diz jornal

William Bonner, apresentador do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, está namorando a fisioterapeuta Natasha Dantas, segundo o jornal ‘O Dia’.

O colunista Leo Dias publicou que Bonner e Natasha passaram o feriado na casa dele na região serrana do Rio. O casal teria sido flagrado chegando a um restaurante em um carro popular fora de linha, um Gol GTS.

Após o nome de Natasha ter sido revelado, ela apagou todas as suas fotos no Instagram. A fisioterapeuta já vinha sendo apontada como a nova companhia de Bonner desde outubro, dois meses depois dele e Fátima Bernardes anunciarem o fim do casamento de 26 anos.

FolhaPress