William Bonner e Fátima Bernardes anunciam fim do casamento

Os jornalistas William Bonner, 52, e Fátima Bernardes, 53, anunciaram separação, na noite desta segunda-feira (29). Através da conta oficial de Bonner no Twitter, o casal anunciou o término do relacionamento, que já prolongava 26 anos.

O casal dividiu apresentação do Jornal Nacional de 1998 a 2011, quando Fátima saiu para apresentar seu programa de variedades “Encontro com Fátima”.

No Twitter, o jornalista fez questão de afirmar que eles continuam amigos e admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis (Vinícius Bonner, Laura Bonner e Beatriz Bonner).