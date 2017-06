Wilker diz que terá ‘boa vontade em executar uma gestão de 14 meses’

Wilker se diz pré-candidato mais capacitado para o pleito suplementar – Fotos: Janailton Cavalcante

A quarta reportagem com os pré-candidatos ao governo do Amazonas foi com o vereador Wilker Barreto (PHS), atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O parlamentar defende ter “boa vontade em executar uma gestão de 14 meses”.

EM TEMPO – O senhor já tinha planos de disputar uma eleição majoritária ou foi a oportunidade dessa eleição atípica que o motivou a apresentar pré-candidatura?

Wilker Barreto – A eleição suplementar foi uma surpresa para toda a classe política. Eu só aceitaria disputar uma candidatura majoritária para 2020. Em 2018, se não tivesse esse ocorrido, dificilmente concorreria. Esse pleito inédito dá oportunidade ao PHS de mostrar seu crescimento exponencial, desde 2013. Ele era um partido que não existia no Amazonas e agora, conta com quatro vereadores na capital, 16 no interior, um prefeito, e conquistou 82 mil votos na última eleição em Manaus

EM TEMPO – O que lhe credencia como um bom nome político para a disputa?

WB – Nestes dois anos e meio à frente da presidência da Câmara, administrei um grande orçamento e concluí projetos que me credenciam. Sou o único presidente da história da casa que teve contas julgadas ainda no exercício e aprovadas. Quero mostrar que, como candidato jovem e com um currículo qualificado, atendo aos pré-requisitos e tenho boa vontade de executar uma gestão em 14 meses.

Wilker discordar que, em política, deve-se conversar com todo mundo

EM TEMPO – Seu partido já fechou alianças em torno de sua pré-candidatura?

WB– Eu discordo de que na política deve-se conversar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo que eu tiver afinidade. Esta semana será decisiva para o PHS fechar o arco de aliança. No momento, estamos em contato com o PV, PSL E PRP, em busca de parceiros que acreditem em nosso projeto

EM TEMPO – A sua experiência política e eleitoral é fincada na capital. Qual a estratégia para atrair votos do interior do Estado?

WB– Temos que realizar duas campanhas: uma para chegar no primeiro turno e a outra para alcançarmos o segundo. Nosso papel, agora, é chegar nos municípios onde temos representatividade para que, em um segundo momento, numa eleição polarizada, a população do Amazonas possa ter a oportunidade de escolher o que desejar. Nossa campanha será focada em quatro eixos: saúde, segurança, educação e emprego. O próximo governador assume dia 15 de outubro. Terá 15 dias para se adequar à máquina e 60 para um choque de ordem. Em 14 meses de trabalho, não dá para “inventar a roda”, mas se conseguir investir nesses quatro setores, já me darei por satisfeito.

Fabiane Morais