Wilker Barreto visita EM TEMPO e fala de pré-candidatura ao governo do Amazonas

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Wilker Barreto (PHS), esteve na redação do jornal EM TEMPO, nesta terça-feira(6), para conversar sobre a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas. A matéria completa você vai ler na coluna ‘Com a Palavra’, na página de política do jornal do próximo domingo (11).

O vereador conversou com a editora de política Valéria Costa e a repórter Fabiane Morais sobre os planos de governo, estrutura de campanha e métodos para conquistar o eleitor. Ele é o terceiro pré-candidato a ser entrevistado pelas jornalistas na série de entrevista feita pelo EM TEMPO.

“Esta semana será decisiva para fechar o arco de aliança. Estamos com conversas adiantadas com os partidos PV, PSL e PRP”, disse ele.

Perfil

Wilker Barreto é mestre em Sustentabilidade e Meio ambiente pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam); especialista em Políticas Públicas e Engenharia de Negócios. É graduado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Foi eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus para o biênio 2014-2015 da 16ª Legislatura. Está em seu segundo mandato como vereador (2013/2016 e 2009/2012).

Com a palavra

A coluna ‘Com a palavra’ tem o objetivo de apresentar os pré-candidatos ao governo do Amazonas e está sendo publicada todo domingo no caderno de política do Jornal Amazonas EM TEMPO. Na primeira entrevista, o deputado José Ricardo foi o convidado. Na segunda, o ex-deputado Marcelo Ramos.

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

EM TEMPO