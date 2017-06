Wilker Barreto pede para ser investigado na CMM

Por conta das denúncias da vereadora Joana D’Arc (PR), que alega ter sido vítima de assédio psicológico por parte do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto (PHS), na última terça-feira (30), o parlamentar deu ordens para que seu gabinete ingressasse com um pedido de investigação contra ele na Comissão de Ética da casa.

“Quero que a Comissão de Ética analise as minhas atitudes em relação à vereadora Joana D’Arc. Tenho a consciência de que conduzi a sessão com a mais absoluta neutralidade e, quem teve a oportunidade de acompanhar a sessão integralmente, viu que não há qualquer conduta da minha parte que configure as denúncias feitas pela vereadora. A Comissão de Ética tem isenção total para apurar se cometi alguma ilegalidade nesse episódio”, disse.

Barreto explicou que sua iniciativa se deu após tomar conhecimento de um vídeo postado no Facebook da vereadora Joana D’Arc, em que ela faz graves acusações contra ele.

A vereadora diz ainda que vai efetivar o registro da ocorrência na polícia e denunciar o fato ao Ministério Público Federal (MPF) por ter sido vítima de crime de assédio psicológico.

Na última terça-feira, quando estava se pronunciando na tribuna no tempo concedido ao PR, partido da vereadora, Joana D’Arc afirma que Wilker reduziu de 3 para 2 minutos sua participação e, ao reclamar, teve o microfone cortado e a sessão encerrada, causando-lhe constrangimento diante dos demais

colegas da casa.

Em nota, Wilker se defendeu e afirmou que Joana já havia utilizado sete de quatro minutos previstos no grande expediente dentro do bloco partidário que faz parte, o PR. Ela chegou a solicitar comunicado parlamentar, no entanto, o referido tempo já havia sido utilizado pelo líder de seu partido, o vereador Cláudio Proença.