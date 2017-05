Wilker Barreto entra na disputa ao cargo de governador do Amazonas

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS/AM), é mais um político que entra na disputa para a eleição que elegerá o novo governador do Amazonas. A informação foi confirmada pelo próprio vereador ao Portal EM TEMPO, na tarde desta quarta-feira (9).

Segundo Wilker, que está em seu terceiro mandato como vereador por Manaus, o partido dele (PHS) já liberou sua candidatura. “O Nosso partido é um dos mais crescentes no país. Nas últimas eleições, só no Amazonas tivemos 138 votos. Tenho carta branca do meu partido para lançar a candidatura. Somos a maioria na bancada da Câmara, portanto o PHS não pode ficar de fora dessa disputa”, falou o vereador.

Wilker disse ainda e que entra na disputa com as melhores expectativas. “ Administro o 8º maior orçamento do Amazonas que é o da Câmara Municipal. Essa reviravolta na política dos Amazonas pegou a todos de surpresa, porém posso me considerar candidato. Vamos para a luta com as melhores expectativas”, disse.

De acordo com o vereador, o único fato que impediria a concorrência dele ao governo do Estado, seria uma possível candidatura do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

“Só não me lançaria se o prefeito de Manaus fosse candidato, mas já conversamos e acredito que ele não será candidato”, pontuou.

Wilker Barreto acrescentou que o próximo passo é procurar um vice. “Preciso encontrar um vice que seja jovem e goste de trabalhar. Já tenho alguns nomes, mas não irei falar para não atrapalhar as negociações”, finalizou.

Wilker Barreto é graduado em Economia, mestre em Sustentabilidade e Meio Ambiente e especialista em Políticas Públicas e Engenharia de Negócios.

De acordo com o desembargador Yedo Simoes, um calendário para a eleição que deve eleger um novo governador do Amazonas foi elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sugestão é que o pleito ocorra nos dias próximos dias 3 e 24 de setembro, 1º e 2º turno respectivamente.

Mara Magalhães

EM TEMPO