Wilker Barreto afirma que Amazonas precisa de um gestor e não de um ‘gastador’

O candidato Wilker Barreto (PHS) votou, na manhã deste domingo (6), na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. É a primeira vez que o vereador, que também é presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), disputa um cargo majoritário.

Wilker chegou por volta das 9h30 e se dirigiu à seção 534, onde votou acompanhado da esposa e da vice na chapa, a vereadora Professora Jaqueline. Depois de votar, ele cumprimentou eleitores e conversou com jornalistas.

Wilker disse que, apesar do curto período, termina a campanha com a sensação de dever cumprido – Divulgação

Antes de sair, ele falou com seu concorrente Luiz Castro (Rede) e o vice João Tayah (Psol). Ele também conversou com o prefeito Arthur Virgílio (PSDB), que acompanhava o vice-prefeito, Marcos Rotta, em seu local de votação.

Em entrevista, Wilker disse que, apesar do curto período, termina a campanha com a sensação de dever cumprido. “O Amazonas busca gestores e não gastadores. Acredito que eu e Jaqueline fizemos uma campanha realista”, disse.

