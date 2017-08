Whirlpool produzirá em Manaus a primeira máquina multibebidas do mundo

Modelo da máquina a ser produzida em Manaus -foto: reprodução

A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, estimulada pelo Governo do Estado por meio das Secretarias de Planejamento e Fazenda, vai instalar na Unidade de Manaus uma moderna e inédita linha de produção da máquina de bebidas B.blend.

O produto é a primeira plataforma completa de bebidas em cápsulas do mundo e permite que o consumidor tenha em casa uma verdadeira fábrica de bebidas.

Além de um purificador de água de última geração, a B.blend transforma cápsulas em mais de 20 sabores de bebidas quentes, geladas, com ou sem gás – incluindo a água -, e é uma das principais inovações brasileiras das últimas décadas que inaugura um novo segmento em eletrodomésticos.

O projeto, que servirá como alternativa para o equilíbrio econômico local num momento de crise, foi validado hoje pelo Governo do Estado. A iniciativa da Companhia se junta ao esforço de ampliar os negócios na região juntamente com os Governos do Estado e Federal, provendo mais recursos, oferta de empregos e visibilidade para a cidade, que passa a se fortalecer como polo industrial detendo a produção exclusiva da máquina.

“Esta é uma ótima notícia para a cidade e para todo o Estado. Instalar a linha aqui traz um novo polo e diversifica o portfólio de produtos inovadores da cidade. Estamos muito felizes por o Governo do Estado ter entendido a importância do projeto e dos benefícios que esta notícia traz, além disto Manaus precisa encontrar alternativas como estas para poder crescer”, ressalta Armando Ennes do Valle Jr., vice-presidente da Whirlpool Latin America.

Os trâmites para a instalação já iniciaram e a produção deve começar nos próximos meses. Cerca de 100 postos de trabalho diretos serão criados até lá e a expectativa com esta instalação é ampliar a capacidade produtiva e a distribuição dos produtos.

Um amplo mapeamento de locais foi feito para a realização desse projeto, já que a B.blend é única em todo o mundo e tem toda sua produção feita no Brasil. A máquina é reconhecida como uma grande inovação no meio de eletrodomésticos. E a decisão de passar essa plataforma para Manaus se deu pela vantagem competitiva local por meio das leis de incentivos fiscais e pelo fato de a Companhia já possuirmos fábrica na cidade.

Sobre a Blend

B.blend é a primeira plataforma all-in-one de bebidas em cápsulas do mundo e foi apresentada ao mercado pela Brastemp em 2014. A plataforma transforma cápsulas em mais de 20 sabores de bebidas quentes, geladas, com ou sem gás e é uma das principais inovações em eletrodomésticos das últimas décadas. Além das bebidas em cápsulas, a B.blend é um purificador de água, com o melhor sistema de filtragem do mercado e com o diferencial de oferecer água com gás. Em 2015, Whirlpool e Ambev anunciaram uma joint venture e a criação da empresa B.blend Máquinas e Bebidas S.A.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

