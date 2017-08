Whindersson Nunes faz apresentação em Manaus no dia 14 de outubro

Fenômeno da internet, Whindersson Nunes vai se apresentar em Manaus no próximo dia 14 de outubro. O show acontecerá no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Antiga Arena Amadeu Teixeira), na Constantino Nery, a partir das 20h. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta terça-feira (8).

Whindersson conquistou uma legião de fãs e seguidores. O piauiense é o segundo youtuber mais influente do mundo, atrás apenas do sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, conhecido na internet como PewDiePie. Whindersson tem mais de 22 milhões de inscritos em seu canal no Youtube.

O youtuber ganhou o gosto popular fazendo vídeo falando de variados assuntos do cotidiano, como: dificuldades de morar sozinho, bullying, namoro, TV e escola. Ele é irreverente, descolado e tem um jeito próprio de se comunicar.

Das câmeras, no estúdio improvisado em casa, Whindersson passou a fazer sucesso também nos palcos, onde faz stand up comedy, improviso e até música. Ele também faz paródias de grandes sucessos lançados por cantores nacionais e internacionais. A última foi da musica “Sua Cara”, parceria entre Major Lazer com as cantoras Anitta e Pabllo Vittar. Em menos de 24 horas no ar, o vídeo já tinha alcançado 4 milhões de visualizações.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos na Bobs dos shoppings Manauara, Ponta Negra Shopping, Via Norte, Samaúma e nas Drive thru Bobs da avenida Djalma Batista e da Torquato Tapajós. Os preços variam de de R$ 30 a R$ 150. O passaporte também pode ser adquirido pelo site: www.whindersson.com.br

