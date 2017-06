WhatsApp lança função de ‘anular’ mensagens enviadas

O aplicativo Whatsapp anunciou nesta terça-feira (27) um novo recurso que permite apagar mensagens já enviadas. A função “anular” permitirá que qualquer conteúdo enviado por engano ou de maneira impulsiva, seja excluído tanto para o usuário, quanto para o destinatário. No entanto, existem regras para a utilização do recurso. As mensagens só poderão ser apagadas se a solicitação for feita em até cinco minutos após o envio. Outra informação importante é que, se o destinatário estiver online, aparecerá para ele uma notificação de que a mensagem foi apagada.

Para realizar a ação, no Android, basta pressionar sobre a mensagem e escolher a opção “anular”. Já no IOS e Windows Phone, é preciso pressionar e aguardar a mensagem ser destacada e escolher a opção “Anular”, e pronto.

Outro detalhe importante é que o Whatsapp retirou do seu FAQ as instruções para utilizar o recurso. A expectativa é de que ele esteja disponível em breve.

Também é necessário salientar que para o sucesso da anulação das mensagens, você e o destinatário deverão estar utilizando a versão mais recente do Whatsapp para Android, iPhone e Windows Phone. Se o destinatário de sua mensagem não estiver utilizando a última versão do Whatsapp para Android, iPhone ou Windows Phone, este recurso não funcionará.

Destinatários poderão ver sua mensagem antes de a mesma ser anulada ou se a anulação não for completa. Você não será notificado caso a anulação não funcionar.

