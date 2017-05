WhatsApp fica fora do ar e internautas reclamam

Um dos aplicativos mais utilizados no mundo ficou fora do ar, na tarde desta quarta-feira (3), e virou alvo de reclamações dos usuários nas redes sociais. O problema no WhatsApp foi registrado em várias partes do mundo e em Manaus não foi diferente. Desde às 16h, milhares de manauenses não conseguem receber ou enviar mensagens por meio do aplicativo.

Na capital amazonense, inicialmente, as pessoas levantaram a hipótese de queda no serviço do sinal do 3G, disponibilizado pelas operadoras de celular. Entretanto, é possível acessar outros aplicativos e sites com a internet das operadoras. Mesmo com o Wi-Fi, nenhuma mensagem é recebida ou enviada.

A pane afetou as versões do app para celulares Android e IOS, além do modelo utilizado nos computadores. Alguns usuários do Windows Mobile também podem estar com dificuldades para exibir as mensagens. O motivo do bloqueio ainda não foi informado pelos representantes do WhatsApp.

De acordo com a autônoma, Maria de Lourdes Pedrosa, de 32 anos, o aplicativo deixou de funcionar há pelo menos uma hora.

“Eu trabalho vendendo roupas pelo aplicativo e também faço as minhas cobranças. Geralmente, o WhatsApp informa sobre qualquer parada, mas dessa vez foi diferente. Todos fomos pegos de surpresa”, relatou.

Por meio do Facebook e do Twitter, vários usuários reclamaram do bloqueio no serviço, que segundo levantamento feito em 2015 no país, são mais de 100 milhões de adeptos ao WhatsApp.

“O WhatsApp parou e eu esculhambei a internet pensando que ela que tava ruim”, relatou um dos usuários.

“O WhatsApp de vocês tá pegando aí? Ou é só o meu que tá bichado?”, questionou outra internauta.

Bruna Souza

EM TEMPO