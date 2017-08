Wesley Safadão recebe batismo de igreja evangélica

Safadão compartilhou o momento nas redes sociais – Divulgação

O cantor Wesley Safadão, 28, e Thyane Dantas, 26, sua mulher, foram batizados na igreja evangélica Estancia Paraíso, em Sabará (MG).

Nesta quinta (3), o casal divulgou imagens da bênção que receberam dos pastores dentro de uma piscina.

“Não somos perfeitos, mas decidimos abrir espaço pra Deus aperfeiçoar cada vez mais as nossas vidas”, disse o músico ao compartilhar fotos do momento na rede social Instagram.

“No aniversário do meu Casamento recebemos o maior presente que poderíamos receber: Três dias aprendendo muito sobre Deus e nos firmando cada dia mais como família! Hoje fechamos esses dias com um momento indescritível. Desci às águas declarando minha Fé e Meu amor por Deus! Fui batizado junto do meu amor Thyane Dantas e sabemos que Deus vai completar a obra tão linda que Ele começou em nós”, completou.

Clipe com Ivete

Safadão acaba de gravar uma participação especial no clipe “À Vontade” com a a cantora Ivete Sangalo.

A música será divulgada no “Fantástico”, da Globo, deste domingo (6). No vídeo, o visual e a dança remetem ao clássico filme “Grease Nos Tempos da Brilhantina”.

Em junho, Safadão lançou a música “Ressaca de Saudade”, uma das faixas inéditas que ele gravou em Miami, nos EUA, em abril deste ano -a música faz parte do DVD “WS in Miami Beach”.

Folhapress