Wanderley Andrade se apresenta no ‘Forró dos 5’ neste domingo

O cantor de destaque no cenário brega atualmente, Wanderley Andrade se apresenta no Forró dos 5, no Almirante Hall, localizado na rua Padre Agostinho Martin, no Santo Antônio, neste domingo (25), a partir das 22h. O evento vai contar, ainda, com shows dos grupos Xoteziim, Xote com Pimenta e 100% Abusado.

Wanderley Andrade é considerado um dos principais cantores de brega pop do país. O cantor e compositor é responsável por grandes sucessos das décadas de 90 até os anos 2000. O show será embalado por sucessos da carreira como os hits “Traficante do Amor” e “Detento Apaixonado” e contará ainda com interpretações de músicas de artistas nacionais e internacionais.

Os ingressos custam R$ 15 mulher, R$20 homem. Camarote R$25 e área vip R$30 por pessoa. Maiores informações: 99126-6706.

