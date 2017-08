Wanderley Andrade rouba coração de roqueiros em Manaus

Em nova fase, o cantor agregou o rock às suas apresentações –

Após mais de uma década fora dos palcos amazonenses, o cantor paraense Wanderley Andrade voltou pelo apelos dos fãs saudosos e, desde então, tem mantido a agenda de shows lotada por toda a Região Norte e também em Estados do Sudeste e do Centro-Oeste. O show no Porão do Alemão, que marcou esse retorno, representa uma nova fase em que o cantor mostra uma nova faceta, agregando o rock and roll às apresentações. O artista aponta que essa mudança fez com que seu público fosse ampliado.

“Desde os meninos de 14 anos até os mais idosos de 70 anos me conhecem”, afirma Andrade ao falar da “virada” que o show no Porão causou em sua carreira. “Nunca vivi isso antes, nem mesmo na época em que fui ao programa do Faustão. Foi uma volta extraordinária!”, falou sobre o show em que os ingressos esgotaram em apenas três dias após o anúncio da apresentação. E o sucesso se mantém. A próxima aparição em Manaus, que será ao lado de Elymar Santos, no Dulcila Festas e Convenções, no dia 12 de agosto, já tem registrado bastante procura.

De acordo com Wanderley, novos fãs, que antes não admitiam seu gosto pelo brega, agora abraçaram esse gênero. “Percebo que aquelas pessoas que tinham dúvidas a respeito desse estilo hoje se mostram mais abertas. Tenho fãs roqueiros”. Ele ainda acrescenta: “por que fingir se você não resiste e te faz dançar no seu quarto?”. Influenciado por ícones como Elvis Presley, ele garante que tem “o brega na alma e o rock no sangue”.

Gravação de DVD

A junção de estilos tem levado shows mais ecléticos para o público. “De Reginaldo Rossi a Raul (Seixas)”, define o cantor.

No próximo dia 31, Wanderley apresentará um repertório que homenageará a voz de “Metamorfose Ambulante”, no Porão do Alemão, e deverá incluir os bregas que foram eternizados na voz de Andrade. O registro fará parte do novo DVD do cantor.

O material será diversificado, mesclando ainda músicas inéditas, gravadas em Nova York, nos Estados Unidos. “Será uma junção desses registros. O DVD terá 15 músicas no total e sete delas fazem parte do conteúdo gravado no exterior”, informou.

Incluindo as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, além do Amazonas, outros 13 Estados, como Acre, Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso receberão os shows do paraense. “Só tenho espaço na agenda em janeiro de 2018”, comemora.

Com uma carreira de mais de 20 anos, Andrade é dono dos sucessos “Traficante do Amor” e “A Conquista”, que receberam destaque nacionalmente.

O proprietário do Porão do Alemão, William Lauschner, relata que não acreditava que o show de Wanderley Andrade fosse atrair tanto público.

“Fomos surpreendidos. Tentávamos há bastante tempo trazer esse diferencial para a casa. Já sabíamos que ele tocava rock, mas com uma ‘pegada’ brega. E então propusemos que ele fizesse um show de rock e ele topou na hora”, recorda. Depois da apresentação histórica, o artista já levou o repertório para grandes eventos como a “Festa do Cupuaçu”, em Presidente Figueiredo.

