Wanderley Andrade é atração do Pé de Serra do Moai nesta terça

Considerado um ícone do brega, o cantor paraense Wanderley Andrade retorna a Manaus pra ser uma das atrações do Pé de Serra do Moai desta terça (06). A casa está situada na Avenida do Turismo, nº 5625, no Tarumã. A festa inicia às 21h, com ingresso custando R$ 30. Mulheres e nomes na lista VIP, não pagam até 23h.

Wanderley Andrade é considerado um dos principais cantores de brega pop do país. Natural do município de Altamira, no Pará, também é compositor responsável por grandes sucessos das décadas de 90 até os anos 2000.

O repertório dessa noite inclui grandes sucessos do artista, como “Traficante do Amor”, “Detento Apaixonado” e “A Conquista”. As bandas Xote Puladin, Meu Xodó e Forró Show também se apresentam no palco da casa noturna.

Com informações da assessoria