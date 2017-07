Wanderley Andrade é atração de festa em Presidente Figueiredo

O cantor paraense deve agitar o público – Divulgação

A nona edição da Festa dos Barqueiros, realizada tradicionalmente na Comunidade Rumo Certo, em Presidente Figueiredo, está marcada para o próximo dia 29 e terá como atração principal, o cantor paraense Wanderley Andrade. Também estão previstas apresentações de bandas locais, além de campeonatos esportivos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semculte), neste ano, a festa deverá atrair um público maior do que nas edições anteriores. “A expectativa é receber dez mil pessoas. Estamos trabalhando para realizar uma grande festa e fomentar mais uma vez a economia no município. A estrutura do evento foi ampliada com o objetivo de oferecer organização e segurança”, informou o secretário de cultura, Walter Yallas.

Bastante conhecida na região, a Festa dos Barqueiros atrai a atenção de turistas e moradores pelas competições esportivas realizadas ao longo do evento. Canoagem cabocla e disputa de rabeta são as modalidades mais apreciadas, promovendo momentos de descontração aos que prestigiam.

Programação

O evento irá iniciar às 8h, com atividades esportivas. Corrida pedestre, futebol de campo, canoagem cabocla e disputa de rabeta serão competidas entre barqueiros e moradores da comunidade.

“As inscrições estão abertas para o público masculino e feminino. Iremos premiar os primeiros colocados em cada modalidade. A intenção é continuar incentivando o esporte local, valorizando os nossos barqueiros”, afirmou Silva Pacheco, secretária de esporte.

A partir das 20h, o público vai contar com shows musicais. Vão se apresentar no evento, o cantor Wanderley Andrade, Rodrigo Raniely e a banda Forró na Moral. Durante a noite, também será realizado o Concurso Rainha dos Barqueiros 2017. Sete candidatas da comunidade disputam o título neste ano.

