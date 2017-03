Wanderley acredita em recomeço no Fast Clube

O atacante Wanderley, 34, é o mais novo contratado do Fast Clube para a disputa do Campeonato Amazonense e Brasileiro da Série D. Sem perder tempo, participou do seu primeiro treino com os novos companheiros pela tarde, no campo da Ulbra, Zona Centro-Sul da capital. Nesta temporada, o atleta já passou por duas equipes: Guarany de Sobral (CE) e mais recentemente o Assu (RN), onde realizou dois jogos e marcou dois gols pelo Campeonato Potiguar.

A contratação de Wanderley foi articulada pelo ex-presidente do Fast, Donmarques Mendonça, que o trouxe para o clube. Segundo o atacante, vestir a camisa tricolor representa um recomeço no futebol amazonense, mas agora sem ter o azar de sofrer seguidas contusões.

“Estou feliz por essa oportunidade porque gosto do futebol amazonense, pois joguei no Nacional. Além disso, gosto da cidade de Manaus. Gostei muito da proposta do clube, foi muito boa, não pensei duas vezes em aceitar. Espero fazer o mesmo trabalho como fiz no Nacional, mas desta vez sem contusões, porque no Nacional estava na minha melhor fase e infelizmente me contundi. Espero corresponder aqui no Fast e realizar uma boa temporada no clube”, disse o jogador.

Wanderley se mostrou ansioso e disposto a começar uma nova etapa em sua carreira, agora com o Fast, que luta pelo bicampeonato Barezão e vai disputar o Brasileiro da Série D, que começa em maio. Para ele, é bom encontrar na equipe seus antigos companheiros de Nacional, o que vai ajudar na adaptação.

“Acredito que na semana que vem, meu nome deve ser incluído no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Espero ficar à disposição para o próximo jogo, mas quero ressaltar que fui muito bem recebido pelo grupo. Por exemplo, o Roberto Dinamite foi um cara que me recebeu muito bem, além do Railson, do Bianor e do André Luiz, que jogaram comigo no Nacional. Tudo isso é muito bom para recomeçar aqui no clube minha nova passagem no futebol amazonense”, explicou o goleador.

Paulo Rogério

EM TEMPO