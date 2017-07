Walter Cruz sai e Claudenir Barbosa assume subcomando da PM no Amazonas

David Almeida esteve na solenidade e anunciou que vai fazer mais mudanças nos próximos dias – Divulgação

O governador David Almeida anunciou a troca do subcomandante da Policia Militar do Estado do Amazonas, coronel Walter da Cruz. Assume o tenente-coronel Claudenir Barbosa. O anuncio foi feito durante a solenidade de promoção de 404 bombeiros militares, nesta segunda-feira (24), no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Petrópolis.

O tenente-coronel Claudenir Barbosa chefiou a Casa Militar da Assembleia Legislativa do Amazonas quando David Almeida presidiu a Casa. O governador também acenou que pode haver mais uma substituição no escalão governamental.

“Eu ainda tenho 45/50 dias e preciso de pessoas afinadas com a celeridade e dinamismo que imprimo na gestão governamental”.

Promoção histórica

O governador junto com o Comandante Geral do CBMAM, Fernando Pires Júnior, participaram da solenidade de homenagem ao efetivo promovido e fizeram a entrega de Divisas de Graduação e troca de patentes. Dos 402 bombeiros promovidos, 45 são oficiais (tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis) e 359 praças (cabos, sargentos e subtenentes).

“Essa é a maior promoção já realizada pelo Estado, no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Como militares, isso é o reconhecimento de anos de dedicação exclusiva e para sociedade, o reflexo é um serviço de melhor qualidade”, atestou, atestou o comandante.

De acordo com o governador, as promoções foram possíveis devidos aos ajustes financeiros realizados na gestão e tinham que ser feitas também para atender decisões judiciais. “Decisões judiciais que resguardavam os direitos dos policiais civis e militares e os bombeiros e vendo o que aconteceu no Espirito Santo para que o Amazonas não tomasse o mesmo caminho, buscando uma convergência financeira e administrativa que pudesse contempla-los”, explicou o governador.

Promoções

As promoções estavam previstas na Lei nº 4044/2014, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Praças Militares do Estado do Amazonas e estabelece regras e critérios, desde o ingresso na corporação como aluno soldado, até a última graduação de subtenente, quando se cria a expectativa de aceso ao oficialato do quadro administrativo.

No caso dos oficiais, a Lei nº 1116/1974, dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa da Polícia Militar e do CBMAM, podendo alcançar o último posto da carreira (coronel).Todos os militares promovidos já haviam realizado os respectivos cursos de aperfeiçoamento.

Com informações da assessoria

