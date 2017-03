Vozes femininas do pop rock na quarta do Porão

No Dia Internacional da Mulher, o Porão do Alemão celebra três grandes nomes do pop rock feminino nacional e internacional: Amy Winehouse, Rita Lee e Cássia Eller, que ganham voz no palco com especiais das bandas Blow e Black Sage nesta quarta, dia 8. A festa especial do Março Mulher inicia às 18h, com entrada de pista gratuita para elas, promo de bebidas na happy hour, mais show voz & violão com Franc Bessa.

Amy Winehouse é o tema do primeiro especial da noite. No palco, a Blow promete ir além de um simples tributo para fazer um autêntico cover da cantora e compositora britânica. “Buscamos uma apresentação fiel nos mínimos detalhes, desde a caracterização da nossa vocalista Lorrynne Young, que terá trajes, penteado e tatuagens idênticos aos de Amy”, explica o baterista João Meireles.

“Back to black”, “Valerie”, “You know I’m no good”, “Rehab” e até a versão única de Amy para “Garota de Ipanema” estarão na setlist do show, que terá ainda reforço no time de músicos. Ao lado dos integrantes Lorrynne, João, Marcelo Saad (guitarra) e Ediel Castro (baixo), estarão Sinézio Rolim e Rodrigo Baroque, fazendo os backing vocals, mais Breno Fragata (teclados), Cris (sax) e Marcelinho (trompete).

Logo após, a Black Sage traz especial duplo com Rita Lee e Cássia Eller. Da primeira, a banda revive hits como “Amor e sexo”, “Erva venenosa” e “Ovelha negra”; de Cássia, “Malandragem” e “O segundo sol” têm presença garantida no show, que tem à frente Giselle Menezes (vocal), Gabriel Menezes (bateria), Diego Froner (baixo), Luis Marinho (guitarra) e Miguel Pinheiro (teclados), além de participações especiais.

“Após o especial, vamos continuar celebrando o Dia Internacional da Mulher com uma setlist exclusiva de artistas e bandas de mulheres, como Pitty, Alanis Morissette, Nightwish, 4 Non Blondes e No Doubt”, adianta Giselle. “Será uma noite voltada ao público feminino”.

Antes dos especiais, os rockers curtem a happy hour ao som de hits do rock nacional e internacional em versão acústica, no show voz & violão de Franc Bessa.

Março mulher

Destaque no calendário anual do Porão, as homenagens pelo Dia Internacional da Mulher se estendem ao longo de todo o mês no Março Mulher. Até o dia 31, as frequentadoras do bar terão entrada de graça na pista, ou poderão adquirir ingresso para a área VIP pelo valor de meia (R$ 20). Haverá ainda homenagens no palco ao longo da programação na casa.

Com a promoção, a dica para elas é conferir a happy hour do Porão, que desde o início do ano oferece aos rockers uma nova opção de início de noite, com bebidas em oferta e cardápio diferenciado, com diversos novos itens, entre petiscos, sanduíches, drinques e coquetéis. A seleção inclui petiscos, sanduíches e até pratos da cozinha oriental, como sushis e temakis.

Os novos pratos vêm acompanhados de novidades na carta de bebidas, como o Gengis Khan, drinque refrescante e sofisticado à base de vodka, suco de limão e espuma de gengibre. “É bem leve e bastante apreciado pelas mulheres”, revela William Lauschner, proprietário do Porão.

Outra ‘atração’ do início de noite é a promo “Happy Hour em Dobro”: das 18h às 21h, a cada pedido de itens selecionados da promoção no bar, o cliente leva duas unidades. Budweiser, Stella Artois, chopes, caipirinha, caipiroska e o novo drink Gengis Khan são os itens em oferta. Os clientes podem consultar os garços para mais detalhes sobre as promoções.

Agenda da semana

Outro tributo que promete agitar os rockers do #Porones é o Especial Charlie Brown Jr. da Fullgas, que rola na sexta, dia 10, trazendo ainda shows de Arlley Souza (voz & violão) e banda Lótus. Na quinta, dia 9, o Unplugged Porão terá Thiago Carvalho (voz & violão), Quarteto Máfia e Black Trio como atrações. Fechando a semana, tem SabbaRock com Berserkers e Rockaholics no dia 11.

O Porão do Alemão fica na avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge. O bar tem 18 anos de atuação e abre de quarta a sábado, a partir das 18h, ao som do rock de bandas locais.

Com informações da assessoria