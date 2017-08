Votos brancos, nulos e abstenções apontam insatisfação do eleitor no Amazonas

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 569.501 mil eleitores se abstiveram na eleição suplementar para o governo do Estado

Com as primeiras apurações da votação deste domingo (6), os amazonenses confirmaram as expectativas de um segundo turno. Com 38,77% de votos, Amazonino Mendes (PDT) foi o mais eleito do estado. Em seguida, o candidato Eduardo Braga (PMDB) com 25,36% dos votos. O destino do Amazonas será decidido no dia 27 de agosto, quando os amazonenses irão novamente às ruas exercer seu direito de voto.

Mas e quanto aos que não votaram? Segundo a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 569.501 mil eleitores amazonenses não compareceram às urnas, correspondendo a 24,32% dos votos totais. O número de votos brancos e nulos também surpreendeu: juntos eles somam pouco mais de 243 mil eleitores.

Leia também: Prefeito de Manaus vota nas eleições suplementares do AM e fala em voto consciente

O resultado das urnas, com número considerado de abstenção, reflete o sentimento de insatisfação com os candidatos, perceptível durante toda o período de campanha eleitoral. Insatisfeita com os perfis dos candidatos, a secretária jurídica Denise Queiroz faz parte da estatística dos votos nulos. “Eu não fiquei satisfeita com as opções e não quis ser o motivo de mais uma gestão frustrada”, afirma.

Para o cientista político Hilso Ribeiro, essa insatisfação é oriunda de vários motivos:

“Os candidatos distanciam-se cada vez mais do eleitor. Os discursos não são claros, há infidelidade em relação às parcerias e coligações, causando descrédito e imensa confusão na cabeça do votante”.

Ribeiro estima um número ainda maior de votos nulos, brancos e abstenções nesse segundo turno, a ser realizado no dia 27 de agosto. “Estou prevendo um recorde desses votos no próximo turno, acredito que vamos ter uma abstenção recorde”, diz.

Esse desencanto pela democracia representativa não é exclusividade do Amazonas. Em 2014, nas eleições para o governo do Rio de Janeiro, os votos brancos, nulos e abstenções somaram mais que total de votos obtidos pelo candidato eleito Luiz Fernando Pezão. A diferença superou em 5 mil.

Ideologicamente, os votos brancos representam indiferença da parte do eleitor e os nulos são utilizados como forma de protesto frente aos atuais candidatos. A prática, no entanto, demonstra que os dois tipos de voto, são inválidos na apuração e não possuem o poder de anular o processo eleitoral.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Mais de meio milhão não votaram em eleição suplementar no AM

Rebecca Garcia descarta apoiar candidatos no segundo turno em eleição no AM

Ministro Gilmar Mendes acompanha eleição suplementar no Amazonas