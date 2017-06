‘Voto Ético para Comunidades Indígenas’ vai à Zona Rural de Itacoatiara

Diante do sucesso do projeto inaugural “Voto Ético para Comunidades Indígenas” realizado na Comunidade Indígena Nova Esperança, com a participação de cerca de 150 pessoas entre indígenas e ribeirinhos, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), através da sua Escola Judiciária Eleitoral, realizará a segunda etapa da ação.

O projeto acontecerá no próximo dia 03 de junho, das 8h à 12h, na “Comunidade Indígena Correnteza”, às margens do Rio Urubu, Zona Rural de Itacoatiara/AM, e contará com a participação de autoridades dentre as quais o Juiz Dr. Henrique Veiga Lima, Membro da Corte e Diretor da Escola Judiciária do TRE/AM, o Juiz Eleitoral George Hamilton Lins Barroso, da 3ª Zona Eleitoral, além de servidores e equipe técnica deste Regional.

Voto Ético para Comunidades Indígenas é um projeto inédito e pioneiro no âmbito deste Regional, de cunho educativo voltado para a cidadania e tem como objetivo despertar a consciência cívica, além de estimular a participação política de forma democrática, através de palestras educativas e de conscientização sobre a importância do voto, das eleições, dos valores éticos e morais, e ainda a relevância da cidadania como instrumento de transformação social da comunidade em que vivem.

O evento contará com apresentação de palestra, treinamento teórico e prático na urna eletrônica, entrega de certificados aos participantes, e por fim será realizado um concurso de desenho com premiação.

Com informações da assessoria