Às 17h, deste domingo (2), a votação foi encerrada em Manaus e em mais 48 municípios do Amazonas. Por conta do fuso horário, em 13 cidades do estado, a população segue se dirigindo às seções eleitorais para registrarem o voto.

Os municípios onde o pleito segue até às 18h (horário Manaus), são: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Por equipe EM TEMPO online