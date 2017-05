Voos para Parintins até 31% mais baratos

As passagens aéreas para Parintins (a 365 quilômetros de Manaus) podem sair mais em conta a partir da próxima segunda-feira (29). Mesmo no período de alta temporada, o festival folclórico, que este ano acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, os amantes de boi-bumbá vão conseguir comprar as passagens com valores até 31% mais baratos para partida no dia 28 de junho, por exemplo, e até 11% mais em conta para a viagem de volta à capital no dia 3 de julho.

Única concorrente da MAP Linhas Aéreas – que já opera voos entre as cidades -, a Gol Linhas Aéreas divulgou ontem (26) que as vendas iniciam na próxima segunda-feira (29), em todas as agências operadoras do país. Os empresários da Gol estimam que a procura esteja, ao menos, 50% maior este ano, em comparação ao ano passado.

O voo da MAP para o dia 28 de junho é o mais procurado e está com o valor de R$ 869, enquanto que da Gol custa R$ 599. Para o retorno no dia 3 de julho, o voo da MAP, conforme informação no site da companhia, oferta passagens a R$ 911, enquanto a Gol, R$ 749.

O proprietário da Amazon Best, Valdo Garcia, empresa responsável pela distribuição dos bilhetes entre as agências, informou que serão ofertados, ao todo, 68 voos da Gol, podendo ampliar conforme a demanda. A aeronave é um Boeing 737-700 com capacidade para transportar 135 passageiros de uma só vez. A previsão é de que, aproximadamente, 5 mil passageiros sejam levados em toda a temporada.

‘Bate e volta’

O empresário ressaltou que a novidade para este ano são os voos “bate e volta”, no valor de R$ 900 para o dia 2 de julho, com tempo de voo estimado de apenas 40 minutos, com embarque às 19h em Manaus e reembarque de volta em Parintins às 3h de

segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas no telefone 3085-7204 ou nas sedes da Amazon Best em Manaus e Parintins.

Liberação do aeroporto

A venda da Gol marca o retorno de uma aeronave de grande porte ao festival de Parintins, ao mesmo momento que o prefeito da ilha tupinambarana, Bi Garcia, anunciou que o aeroporto Júlio Belém recebeu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar pousos e decolagens durante o dia. O aeroporto estava funcionando apenas no período noturno.

Além da transformação da lixeira a céu aberto em aterro controlado, a Prefeitura de Parintins também executou melhorias na pista, retirada de obstáculos na zona de proteção, manutenção de caminhão de combate a incêndios, supressão de mata na zona de aproximação e transição, manutenção da área operacional e reestruturação da seção contra incêndio do

aeroporto Júlio Belém.

Joandres Xavier

EM TEMPO